Obilježen Dan vojske Republike Srpske i Trećeg pješadijskog Republika Srpska puka

Vojska Republike Srpske herojski je odbranila vjekovna ognjišta srpskog naroda. Pored nastanka Republike Srpske, osnivanje Vojske bila je najvažnija odluka, čulo se na obilježavanju 34 godine od njenog osnivanja. Bez Vojske, pričaju borci, ne bi danas ni bilo Srba na ovim prostorima.

"Jer znamo kako je prošao narod u Hrvatskoj, znamo kako smo prolazili kroz istoriju. VRS zajedno sa rukovodstvom tadašnjim je sačuvala srpski narod, sačuvala naša ognjišta i samim tim ovaj današnji datum ne da se mora obilježavati danas, nego se mora obilježavati, bukvalno, da pominjemo svaki dan. Jer ta slavna, ponovo kažem, vojska, hrabra vojska je sačuvala svoj narod", rekao je Milovan Gagić, predsjednik Predsjedništva Boračke organizacije Republike Srpske.

Put srpskog vojnika u Odbrambeno-otadžbinskom ratu bio je, kao i kroz čitavu istoriju, put golgote, stradanja, ali i put na kom je vaskrsla sloboda i stasala Republika Srpska, kategoričan je resorni ministar.

"Bio je to put i sa koga se više od 20 000 naše braće, onih najhrabrijih i najboljih među nama, nije nikad vratilo sa tog puta. Otišli su u carstvo nebesko. Mi smo se danas, takođe okupili ovdje, položili vijence, zapalili svijeće, prisustvovali parastosu u slavu i čast tih ljudi. Njih se moramo uvijek sjećati. Dok se njih budemo sjećali, dok budemo evocirali uspomene, dok budemo gajili kulturu pamćenja, sigurno će da živi Republika Srpska, da živi sloboda za koju su oni dali svoje živote. Evo, 30 godina Republika, fala Bogu, živi u miru", rekao je Radan Ostojić, ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske.

"Istorija nas uči da tamo gdje ne postoje naše institucije ne postoji ni naš narod i upravo iz tog razloga je veoma bitno da očuvamo naše institucije kako bi svi Srbi u Republici Srpskoj, ali i ostali, mogli da žive u miru", rekao je Aleksandar Goganović, zamjenik ministra odbrane u Savjetu ministara.

Ovo je vrijeme kada se moramo zahvaliti i pokloniti onima koji su ugradili svoje živote u temelje Republike Srpske. Naše istorijsko pamćenje i kultura sjećanja moraju biti u funkciji upravo te snage koju je njihova žrtva dala, poruka je predsjednika Srpske.

"Naša je to danas obaveza: Obaveza da štitimo Republiku Srpsku, da je čuvamo. Da čuvamo ono u šta su oni ugradili svoje živote i da je razvijamo. Druga naša obaveza je da pamćenje njih za sve naše mlade generacije bude opomena da se ovako nešto nikada više nikome ne dogodi. A pogotovo ne srpskom narodu", rekao je Siniša Karan, predsjednik Republike Srpske.

Ponosan sam na to što sam bio dio napora srpskog naroda da formira svoju vojsku, poručuje lider SNSD-a.

"Zajedno sa predstavnikom Karadžićem, komandantom VRS, gospodinom Mladićem i plejadom divnih generala, oficira, vojnika, njih 26000 koje je dalo svoj život, ugrađeno u temelje. Njih gledamo ovdje. Oni su zavjet i oni ne smiju da budu izdani. Ako izdamo njih, onda su samo uklesana imena bez mnogo značenja", rekao je Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a.

Vojska Republike Srpske formirana je 12. maja 1992. godine i na kraju Odbrambeno-otadžbinskog rata imala je 210 hiljada boraca. Prema podacima Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica poginulo je 23.659 boraca. Nakon 14 godina postojanja, Vojska Republike Srpske ušla je u sastav Oružanih snaga BiH, u kojim njeno nasljeđe i identitet njeguje Treći pješadijski Republika Srpska puk.