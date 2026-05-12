Žestok sudar autobusa i kamiona u Mrkonjić Gradu, jedna osoba poginula

Jedna osoba je poginula u teškoj saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila danas u mjestu Podorugla u Mrkonjić Gradu.
Kako je rečeno iz policije, u nezgodi su učestvovali autobus i teretno vozilo.
"Policijskoj upravu Mrkonjić Grad, danas u 17,10 časova, prijavljeno je da se na magistralnom putu Jezero-Mrkonjić Grad, u mjestu Podorugla, opština Mrkonjić Grad, dogodila saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovali teretno motorno vozilo i autobus, a u kojoj je jedno lice smrtno stradalo", rečeno je iz PU Mrkonjić Grad.
Saobraćaj na navedenom putnom pravcu je obustavljen zbog vršenja uviđaja.
O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka.
