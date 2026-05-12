Vjernici u Mrkonjićima proslavili praznik Svetog Vasilija

Mrkonjići, rodno selo Svetog Vasilija Ostroškog i Tvrdoškog, i ove godine mjesto je sabranja. Iz svih krajeva stigli su vjernici da se pomole u hramu podignutom na temeljima njegove rodne kuće i poklone moštima svečeve majke, Svete i Blažene Ane. Osjećaj je ovdje, kažu neopisiv.

"Mi Hercegovci i svi naši gosti koji su došli ovdje je raj na zemlji, svetilište. Veličanstveno je",

"Ovdje dobijaš snagu, volju i zadovoljstvo",

"Vezan sam dosta za ovaj kraj i znam priče ovo svega ovdje što se dešavalo nekada",

"Prošle godine smo prvi put bili, došli smo i ovde godine i ako Bog da dolaziće i ubuduće", kažu građani.

Do ovog svetog mjesta stigli su i brojni hodočasnici. Vjernici iz Ljubinja pješke su krenuli u ponoć, dok je u isto vrijeme iz Trebinja ka Mrkonjićima krenula i brojna omladina. Nakon kilometara puta, u molitvi, svi su se pred zoru sastali ispred hrama Svetog Vasilija.

"Bilo je malo kiše. Krenuli smo oko 12 sati stigli smo oko pola 8. dobro je sve prošlo. Svake godine nas bude sve više i više", rekao je Marinko Sikimić, Ljubinje.

"Na početku nas je bilo samo četvero, posle smo se spojili sa drugarima. Išao sam pješke ovamo već četiri puta i sledeće godine planiram da idem pod Ostrog, slava mu i milost", rekao je Damjan Bokun, Trebinje.

Svetu liturgiju služilo je sveštenstvo Eparhije zahumsko-hercegovačke i primorske. Mrkonjići iz godine u godinu postaju sve značajnije duhovno mjesto, tome svjedoče i novi sadržaj iznad samog hrama.

Iznad samog hrama u Mrkonjićima, rodnom selu Svetog Vasilija baš u ovim prazničnim danima otvoren je i Duhovni centar. Vidikovac sa amfiteatrom, izgrađen u hercegovačkom kamenu, obogatio je ovo sveto mjesto.

Molitva će i sutra odzvanjati Mrkonjićima. U manastiru će biti svečano obilježen prvi liturgijski spomen i godišnjica od unošenja Svete i Blažene Ane, majke Svetog Vasilija, u Diptihe svetih Srpske pravoslavne crkve.