Nevrijeme za Svetog Vasilija je loš znak: Jedan običaj se posebno izdvaja

U skoro cijeloj Srbiji, jutro je osvanulo oblačno, sa pljuskovima i grmljavinom. Ako je suditi po narodnim vjerovanjima, to nije dobar znak.

Naime, upravo na današnji dan, kada pravoslavni vjernici obilježavaju Svetog Vasilija Ostroškog, vremenske prilike imaju posebno značenje.

Šta kažu narodni običaji?

Prema narodnim običajima, vjeruje se da loše vrijeme, kao što je kiša ili grmljavina na ovaj veliki dan, ukazuje da se Sveti Vasilije Ostroški ljuti zbog grehova koje smo napravili, pa je preporučljivo da tog dana obavezno odemo u crkvu ili manastir i pomolimo se Bogu.

Društvo Olujni vjetar napravio haos u Prijedoru: Srušio zaštitu na oštećenoj zgradi

Sveti Vasilije Ostroški ima posebno mjesto u srcima vjernika. On je svetac koji je, po vjerovanjima, kroz čuda i molitve pokazao svoju moć i pomoć svim onima koji su mu se obratili.

Iako se mnogi prema njemu odnose sa velikim poštovanjem, narodna vjerovanja kažu da je njegov bijes izazvan grijehovima i lošim djelima. Ukoliko je nevrijeme, kako je jutros bilo, to je znak da je trenutak za iskreno kajanje, molitvu i iskupljenje.

Kako bi vam pomogla u teškim trenucima i obijezbedila spokoj, donosimo vam molitvu Svetom Vasiliju Ostroškom, koju možete izgovoriti.

Gradovi i opštine Olujno nevrijeme pogodilo Gradišku i okolinu, pričinjena velika šteta

Molitva Svetom Vasiliju Ostroškom:

"Sveti Vasilije, veliki ugodniče Božiji, pomozi svima, pa i meni. Veliki branitelju vere pravoslavne, odbrani i nas koji tvoju svetu veru držimo, i s nadom tebi pristupamo. Veliki arhijereju Božiji, pomoli se Bogu Svedržitelju za sve ljude tvoje, pa na posletku i za mene nedostojnog i poslednjeg. Tvrdoški viteže i Ostroški podvižniče, spasavaj nas od beda vidovnih i nevidovnih. Zapalila te je srpska zemlja kao večnu sveću pred prestolom Boga živoga, pa nam sada osvetli puteve i razagnaj tugu. Molitvama i suzama zagrevao si hladnu pešteru Ostrošku, pa zagrevaj sada Božjim duhom i srca naša da se spasemo i proslavimo Boga svevišnjega i tebe sveca Božijega. Sa svih strana sveta priticali su ćivotu tvome bolni i nevoljni, i ti si im pomagao: demone odgonio, veze đavolje raskidao, i zdravlje duševno i telesno ljudima darivao. Tako i sada pomozi, krštenim i nekrštenim, kao i uvek, svima, pa i meni. Izmiritelj si bio zavađene braće, izmiri i sada sve zavađene, zbratimi razbraćene, oveseli tužne, ukroti samovoljne, isceli bolne. Sveti Vasilije Čudotvorče i oče naš duhovni u Hristu Isusu Gospodu našem. Amin!"

Ova molitva, kojom tražimo pomoć i zaštitu od svetog Vasilija, često nam donosi utjehu i mir, prenosi Mondo.