Šta morate znati ako prvi put idete u manastir Ostrog?

Pravoslavni vjernici danas obilježavaju praznik posvećen Svetom Vasiliju Ostroškom, jednom od najvećih čudotvoraca na ovim prostorima. Upravo je Sveti Vasilije Ostroški osnivač manastira Ostrog koga posjeti veliki broj vjernika tokom cijele godine. Ipak, možda i najveća posjeta se očekuje danas, kada obilježavamo njegov praznik.

Ko je bio Sveti Vasilije Ostroški?

Rođen je početkom 17. vijeka u Hercegovini, a bio je poznat po vjeri, skromnosti i posvećenosti narodu. Kao mitropolit hercegovački pomagao je ljudima u teškim vremenima i ostao upamćen kao duhovnik kome su se mnogi obraćali za savjet i utjehu.

Srbija Još uvijek traje potraga za mladićem (29) koji je na proslavi 18. rođendana skočio u Savu

Pred kraj života povukao se u Ostrog, gdje je služio Bogu i okupljao vjernike. Poslije njegove smrti, njegove mošti ostale su sačuvane u Gornjem manastiru Ostrog i smatraju se čudotvornim. Zbog brojnih svjedočenja o iscjeljenjima i pomoći vjernicima, Sveti Vasilije Ostroški danas predstavlja simbol vjere, nade i duhovne snage za pravoslavce širom Balkana. Njegov praznik obilježavamo danas, 12. maja, kada veliki broj hodočasnika dolazi u Ostrog da mu oda poštu.

Ukoliko planirate da posjetite manastir Ostrog, a idete prvi put, ovo su neki od savjeta kako treba da se ponašate i šta da ponesete.

Manastir Ostrog, uklesan u strme litice planine Ostroške grede, važi za jedno od najposećenijih i najvažnijih pravoslavnih svetilišta u regionu. Svetinja se nalazi između Nikšića i Danilovgrada, u srcu Crne Gore, i lako je dostupna iz gotovo svih krajeva zemlje. Od Budve ili Kotora, do Ostroga se stiže za nekoliko sati vožnje, pa mnogi posjetioci biraju upravo jednodnevni izlet kako bi posjetili manastir Ostrog.

Svijet Zbog hantavirusa 12 zaposlenih u holandskoj bolnici smješteni u karantin

Bez obzira na motive dolaska, gotovo svako ko posjeti manastir ponese snažan utisak i osjećaj posebne energije ovog svetog mjesta.

Priprema za manastir Ostrog

Brojne priče o iscjeljenjima i svjedočenja hodočasnika doprinose posebnoj atmosferi koja ovo mjesto čini drugačijim. Idealan period za posjetu manastiru Ostrog su proljeće i jesen što zbog prijatnijih temperatura, što zbog manjih gužvi, dok je tokom ljeta posjećenost najveća.

Odjeća i obuća

Napomena za posjetu manastiru je da se obučete i obujete pristojno, odnosno da birate zatvorenu garderobu. Preporuka je da obučete nešto što će pokriti ramena i koljena, kako za žene tako i za muškarce.

Pošto put do Gornjeg manastira uključuje uspon i pješačenje, pa dobro razmislite i o udobnoj obući kako biste lakše savladali put.

Društvo Srpska bogatija za 23 bebe

Neophodne stvari

Korisno je sa sobom imati flašu vode, nešto za jelo, kao i zaštitu od sunca. Tokom toplijih dana dobro će vam doći kačket, šešir ili naočare za sunce, dok krema sa zaštitnim faktorom može biti od velike pomoći tokom dužeg boravka napolju.

Dolazak u Ostrog

Kompleks manastira podeljen je na Donji i Gornji manastir, koji se nalaze na različitim nivoima planine.

Donji manastir

Donji dio manastira nalazi se bliže podnožju i do njega se najlakše dolazi automobilom ili organizovanim prevozom. Tu se nalaze konaci, Crkva Svete Trojice i prostor za odmor prije nastavka puta ka Gornjem manastiru.

Gornji manastir

Gornji manastir smješten je visoko u stijenama i predstavlja značajniji dio kompleksa. Do njega vodi staza kojoj je potrebno oko sat vremena hoda, mada postoji i mogućnost prevoza za posjetioce.

Hronika U centru Beograda pronađeno tijelo u fazi raspadanja

U ovom dijelu nalaze se Crkva Vavedenja Presvete Bogorodice i Crkva Svetog Krsta, kao i mošti Svetog Vasilija Ostroškog.

Pravila ponašanja u manastiru

Preporučuje se tišina, naročito u blizini crkava i mejsta gdje se ljudi mole. Fotografisanje u pojedinim dijelovima je ograničeno, pa je važno pratiti uputstva monaha i osoblja.

(Ona.rs)