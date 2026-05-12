Loto rezultati: Izvučeni brojevi u 38. kolu

Loto rezultati 38. kola, koje je izvučeno 12. maja 2026. godine u organizaciji Lutrije Republike Srpske i Državne lutrije Srbije, donijeli su sljedeću kombinaciju brojeva: 5, 8, 17, 11, 28, 9, 24. Nije bilo srećnog dobitnika.

Loto 7/39 rezultati, 38. kolo

U glavnom loto izvlačenju čija vrijednost nagrade je iznosila 1.400.000 KM izvučeni su brojevi: 5, 8, 17, 11, 28, 9, 24.

Loto plus rezultati, 38. kolo

U igri Loto plus, za sedmicu u iznosu 4.800.000 KM izvučeni su brojevi: 10, 31, 37, 14, 29, 19, 24.

U ovoj igri nije bilo dobitnika.

Džoker rezultati, 38. kolo

Džoker igra u 38. kolu iznosila je 750.000 KM, izvučeni su brojevi: 9 7 1 5 6 4.

Ni u ovoj igri nije bilo dobitnika.

Rezultati izvlačenja Lutrije Republike Srpske i Državne lutrije Srbije su objavljeni odmah nakon zvaničnog televizijskog izvlačenja u programu ATV-a.