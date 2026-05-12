Pada snijeg u Republici Srpskoj

Pljuskovi sa grmljavinom, olujni vjetar, grad i na kraju snijeg. Prema najavama, 12. maj 2026. godine donio je turbulentno vrijeme koje je na kraju završilo sa snježnim padavine u Kneževu.

Nagla promjena vremena donijela je i drastični pad temperature. Tokom dana imali smo maksimalnu temperaturu koja se kretala od 20 do 26 stepeni, a uveče se očekuje pad za više od 20 stepeni.

Snimak koji je dobio ATV je iz sela Bastaja.

"Na visini se održava uticaj periferije prostranog ciklona sa sjevera Evrope. U sklopu ovog sistema prvo će doći do priliva vrlo hladnog vazduha, ali i u drugom dijelu dana ponovo dolazi do priliva malo toplijeg vazduha sa juga. U prizemlju pritisak ispod normale u većem dijelu južne i centralne Evrope", saopštili su iz RHMZ.

Sutra se očekuje pretežno vedro i vrlo hladno.

Predviđa se da će minimalna temperatura na višim predjelima iznositi -3, a maksimalna će se kretati od 14 do 19 stepeni.