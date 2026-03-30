Vidović: Više od pet miliona KM za prijedorske rudare

Ministar finansija Republike Srpske Zora Vidović izjavila je da se danas ili sutra očekuje isplata više od pet miliona KM za rudnike rudnika "Nova Ljubija".

"Mi danas, ili sutra, uplaćujemo više od pet miliona KM za otpremninu za radnike u rudniku u Prijedoru. To je relaksirajuća situacija dok taj rudnik eventualno opet ne počne da radi", rekla je Vidovićeva za sjednici Narodne skupštine Republike Srpske.

Za povećanje plata 68 miliona KM

Kako je dodala, za povećanje plata u javnom sektoru ove godine iz budžeta biti izdvojeno 68 miliona KM, te najavila rebalans budžeta u maju.

"Imamo drugo povećanje za prosvjetu u ovoj godini, kako bi se uskladili sa platama budžetskih korisnika i za to smo izdvojili 22 miliona KM. Sada ponovo izdvajamo 21 milion KM", rekla je Vidovićeva u uvodnom obraćanju, govoreći o setu zakona o povećanju plata u javnom sektoru.

Ona je navela da će se uvećane plate isplaćivati od 1. aprila i najavila rebalans budžeta u maju.

Kada je riječ o radnicima u zdravstvu, Prijedlogom se utvrđuje i uvođenje dodatka na platu, a definisano je da se iznos bruto naknade za zdravstveni dodatak određuje u rasponu do 20 odsto prosječne bruto plate isplaćene u Republici Srpskoj u prethodnoj godini.

Vlada odlukom propisuje visinu i način isplate naknade za zdravstveni dodatak.

Platni koeficijenti se uvećavaju u određenom procentu tako da direktori zdravstvenih ustanova, njihovi zamjenici, pomoćnici i savjetnici, kao zaposleni sa najvećim platnim koeficijentima, ostvare uvećanje plate od tri odsto.

Za ljekare specijalizante predviđeno je uvećanje od sedam odsto, glavne sestre zdravstvene ustanove sa visokom stručnom spremom ostvaruju uvećanje osnovne plate za 10 odsto, a ostali zaposleni pet odsto.

Prijedlogom je predviđeno uvećanje platnih koeficijenata od pet odsto za sve zaposlene u javnim službama, osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima, te u oblasti visokog obrazovanja i studentskog standarda.

Plate bi trebalo da budu uvećane za isti iznos i zaposlenim u oblasti kulture, organima uprave i institucijama pravosuđa.

Predviđeno je i uvećanje platnih koeficijenata od 10 odsto za sve državne službenike i namještenike zaposlene u Ministarstvu unutrašnjih poslova koji nisu obuhvaćeni prethodnim povećanjem plate.