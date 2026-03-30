U aprilu za ove znakove slijedi veliki novčani dobitak

April počinje okupljanjem planeta u vatrenom znaku Ovna, što dostiže vrhunac 17. aprila, kada čak sedam planetarnih tijela aktivira ovu energiju. Ovan je prvi znak Zodijaka i simbolizuje nove početke. Energija Ovna, uz sve planete u direktnom hodu, podstiče vas da napravite hrabre poteze i ostvarite veliki napredak u finansijama.

Umjesto da se plašite uspjeha ili oklijevate da konačno dobijete ono što želite, znajte da je došlo vrijeme da živite život u izobilju koji vam je oduvijek bio namijenjen. Sada možete da pravite planove, prihvatite nove poslovne ponude ili pristupite finansijama na nov način, ali i da započnete period inovacija. Fokusirajte se na ono što želite i na nove metode ili investicije koje vam mogu pomoći da ostvarite finansijske ciljeve. Ovo je vaša prilika za novi početak i stvaranje bogatstva.

1. Ribe

Preuzmite kontrolu nad svojim finansijama ovog mjeseca. April počinje snažnom energijom u vašoj kući novca, a kulminacija dolazi sa mladim Mjesecom u Ovnu 17. aprila, kada će sedam planeta biti u ovom znaku. Pravi talas novih prilika počinje kada Mars uđe u Ovna 9. aprila, a zatim Merkur 14. aprila.

Mars vam daje motivaciju da započnete nešto novo u vezi sa novcem, dok Merkur donosi nove ponude i prilike. Ova energija može donijeti potpuni preokret u vašim finansijama i pomoći vam da ostvarite dugoročno bogatstvo. Učite da ono što vjerujete o sopstvenoj vrijednosti često postaje vaša finansijska realnost. Ovaj period naglašava povezanost samopouzdanja i novca. Ovo je najmoćniji mjesec u 2026. za napredak - bilo da je riječ o boljem poslu, većim prihodima ili osjećaju da zaslužujete obilje.

2. Ovan

Budite promišljeni u svojim odlukama tokom aprila. Ovog mjeseca je velika koncentracija energije upravo u vašem znaku. Do 17. aprila, sedam planeta (uključujući Saturn, Neptun, Veneru, Sunce, Mars, Merkur i mladi Mjesec) nalazi se u Ovnu, što ovaj period čini veoma ličnim.

Ovo je poziv da iskoristite prilike i preuzmete inicijativu u svom životu. Ova energija vam pomaže da jasno sagledate šta želite i da pronađete hrabrost za pravi potez.

Poslije 19. aprila, kada Sunce pređe u Bika, otvaraju se dodatne mogućnosti za jačanje finansijske nezavisnosti. Važno je da donosite odluke koje su zaista u skladu s vama. Slušajte intuiciju i ne plašite se velikih promjena - one će se isplatiti.

3. Bik

Otvorite um za nove mogućnosti ovog mjeseca. Vi ste jedan od znakova koji imaju najveći potencijal za finansijsku stabilnost i bogatstvo tokom života. Ipak, april vas podstiče da razmišljate drugačije, naročito kada Uran uđe u Blizance 25. aprila.

To označava početak novog ciklusa finansija u vašem životu. Iako ne ugrožava vašu trenutnu stabilnost, zahtjeva da prihvatite nove ideje i pristupe novcu. Uran ostaje u Blizancima do 2032, pa nema potrebe za žurbom, ali prve godine donose najveće promjene.

Venera ulazi u Blizance 24. aprila, neposredno prije Urana, donoseći samopouzdanje i osjećaj obilja u finansijskim odlukama. Ovaj period favorizuje inovacije, tehnologiju, online biznis i projekte koji koriste drugima.Budite spremni na neočekivano i dozvolite sebi da skrenete sa starih planova kako bi stvorili novi put ka finansijskom uspjehu.

