Strašan udarac za srpski tenis

Srpski ženski tenis ušao je u neizvjesnu fazu nakon što je najnoviji presjek svjetske rang liste potvrdio da naša zemlja, prvi put poslije dužeg vremena, zvanično nema nijednu predstavnicu među sto najboljih na planeti.

Glavni uzrok ovakvog epiloga je značajan pad Olge Danilović, koja je nazadovala za čak šesnaest pozicija i trenutno zauzima 110. mjesto.

Pad forme i renomea naše najbolje rangirane igračice usko je povezan sa njenim odsustvom sa terena, s obzirom na to da je posljednji nastup zabilježila još početkom februara u Klužu, gdje je takmičenje završila u ranoj fazi.

Podsjetimo, na početku sezone u Australiji Olga je ispala u drugom kolu od Koko Gof, a pauza koja je uslijedila ostavila je traga.

Ima nade

Ipak, dok iskusnije igračice bilježe pad, svjetlo na kraju tunela predstavlja uspon mlade Teodore Kostović.

Sa samo osamnaest godina, Teodora je dospjela na 159. mjesto svjetske liste, čime je potvrdila epitet najveće nade domaćeg tenisa, piše "B92".

Javnost u njoj već vidi legitimnu nasljednicu zlatne ere Ane Ivanović i Jelene Janković, verujući da poseduje potencijal ne samo da ponovi, već i da nadmaši njihove legendarne uspjehe.

Uz nju, određeni pomak bilježi i Mia Ristić, koja je napredovala do 266. pozicije, dok su Lola Radivojević na 146. i Katarina Jokić na 302. mjestu zaokružile trenutnu sliku srpskog profesionalnog tenisa.

Na samom vrhu svjetskog poretka situacija je znatno drugačija i protiče u znaku apsolutne dominacije Arine Sabalenke.

Sa preko jedanaest hiljada bodova, ona drži ubjedljivo prvo mjesto, ostavljajući Elenu Ribjakinu na drugoj poziciji sa zaostatkom od skoro tri hiljade bodova.

Treću poziciju sada zauzima Koko Gof, dok je nekadašnja liderka Iga Švjontek skliznula na četvrto mjesto.