Arina Sabalenka osvojila Majami

Bjeloruskinja je u finalu Mastersa u Majamiju savladala Amerikanku Koko Gof poslije tri seta (6:2, 4:6, 6:3).

Duel je trajao dva sata i 11 minuta, a Sabalenka je njime zaokružila sjajan period, budući da je ranije ovog mjeseca slavila i u Indijan Velsu.

Još od 2022. godine, kada je to uspjelo Igi Švjontek, nijedna igračica nije osvojila oba turnira iz tzv. "Sanšajn dabla", odnosno povezala trijumfe u Indijan Velsu i Majamiju.