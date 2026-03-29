Arina Sabalenka osvojila Majami

ATV

29.03.2026

09:32

Арина Сабаленка након побједе над Коко Гауф у финалу женског сингла на тениском турниру у Мајамију
Foto: Tanjug/AP Photo/Marta Lavandier

Najbolja teniserka svijeta Arina Sabalenka još jednom je potvrdila svoju nadmoć.

Bjeloruskinja je u finalu Mastersa u Majamiju savladala Amerikanku Koko Gof poslije tri seta (6:2, 4:6, 6:3).

Duel je trajao dva sata i 11 minuta, a Sabalenka je njime zaokružila sjajan period, budući da je ranije ovog mjeseca slavila i u Indijan Velsu.

Još od 2022. godine, kada je to uspjelo Igi Švjontek, nijedna igračica nije osvojila oba turnira iz tzv. "Sanšajn dabla", odnosno povezala trijumfe u Indijan Velsu i Majamiju.

