Poznata teniserka otvorila OnliFens nalog

Pana Udvardi, poznata mađarska teniserka koja je trenutno 92. na VTA listi, objavila je da je otvorila profil na pretplatničkoj platformi OnliFens, što je izazvalo šok u teniskom svijetu.

Njena odluka izazvala je podijeljene reakcije u javnosti. Dok joj jedni pružaju podršku i hvale njenu hrabrost da krene novim putem, drugi ju kritikuju.

Udvardi, 27-godišnjakinja i dvostruka pobjednica Argentina Opena, vijest je podijelila putem društvenih mreža, gdje je objasnila da će pratiteljima ponuditi "stvaran uvid iza kulisa svog života kao sportašice, uključujući treninge, putovanja i svakodnevne trenutke izvan terena“.

"Život teniserke je intenzivan i zahtjevan, ali imati prostor u kojem mogu biti potpuno svoja jako mi znači. Veselim se što ću se još više povezati s ljudima koji podržavaju moj put na terenu i izvan njega. Vidimo se na OnliFens", napisala je na svom Instagram profilu uz video.

Dobijala prijetnje

Ova odluka dolazi nekoliko sedmica nakon što je teniserka prijavila prijetnje svojoj porodici tokom nastupa na VTA 125 turniru u Antaliji. Kako je tada ispričala, nepoznate osobe tražile su od nje da izgubi meč, uz zastrašivanje koje je uključivalo lične podatke, fotografije članova porodice, pa čak i sliku oružja.

Sama igračica poruke je opisala kao "vrlo zastrašujuće“ te je slučaj prijavila nadležnima u teniskom sistemu, u još jednoj lošoj epizodi koja je ponovo ukazala na pritisak povezan s klađenjem u profesionalnom tenisu.

U tom kontekstu, otvaranje profila na OnliFensu vidi se kao dio strategije diverzifikacije prihoda i jačanja direktnog kontakta s pratiocima. Pristup sadržaju omogućen je putem pretplate, u skladu s uobičajenim modelom platforme.

Slučaj Udvardi nije jedini po tom pitanju. Posljednjih godina nekoliko tenisera okrenulo se sličnim digitalnim servisima, uključujući Nika Kirjosa i Sakiju Vikeri, što upućuje na rastući trend traženja novih načina monetizacije i vidljivosti izvan samih takmičenja.

Odluka mađarske igračice tako ilustruje promjene u ekosistemu profesionalnog tenisa, gdje se granice između sporta, ličnog brenda i digitalnog sadržaja sve više brišu.