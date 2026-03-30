Ribnik danas tuguje: Oglasio se načelnik nakon smrti policajca

Nakon pogibije mladog policajca M. P. iz Drvara, koji je radio u Ribniku i nastradao jutros, 30. marta, dok se vraćao sa posla na putu Ključ – Bosanski Petrovac, oglasio se Duško Dakić, načelnik opštine Ribnik.

"Sa dubokom tugom primio sam vijest o tragičnoj saobraćajnoj nesreći u kojoj je život izgubio mladi pripadnik Policije Republike Srpske, zaposlen u Policijskoj stanici Ribnik. U ime Opštine Ribnik i u svoje lično ime, upućujem iskreno saučešće porodici nastradalog, njegovim kolegama i Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske“, napisao je Dakić.

Dodao je da je ovo nenadoknadiv gubitak za porodicu, policiju i cijelu zajednicu, koja ostaje bez čovjeka koji je svoj život posvetio službi i zaštiti građana, prenosi portal "Nezavisne".

"Neka mu je vječna slava i hvala. Ribnik danas tuguje“, piše u saopštenju.

Drugi policajac teško povrijeđen

Podsjećamo, dvadesetsedmogodišnji pripadnik Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske poginuo je jutros, dok je njegov kolega N. G. (26) teško povrijeđen.

Tragedija se dogodila na prevoju Lanište kod Ključa, kada su se sudarili automobil u kojem su bila dvojica policajaca i kamion.

Prema nezvaničnim informacijama ATV-a, oni su se vraćali iz noćne smjene iz Ribnika, gdje su zaposleni.

M. P. je poginuo na licu mjesta, dok je drugi policajac zadobio teške povrede.