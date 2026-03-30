Munjizi 15 mjeseci zatvora zbog ucjene bivšeg direktora IRB-a

SRNA

30.03.2026 12:16

Муњизи 15 мјесеци затвора због уцјене бившег директора ИРБ-а

Osnovni sud u Prijedor osudio je danas na 15 mjeseci zatvora Marka Munjizu za krivično djelo ucjena počinjeno na štetu bivšeg rukovodioca Investiciono-razvojne banke /IRB/ Republike Srpske Dražena Vrhovca.

Munjiza je proglašen krivim jer je u januaru 2022. godine zaprijetio Vrhovcu da će nastaviti sa iznošenjem informacija i objavom novih članaka o, kako je naveo, "kriminalu koji je počinio IRB-u" ukoliko ga ne zaposli u Agenciji za istrage i zaštitu BiH /SIPA/ ili mu, umjesto toga, ne da 100.000 KM.

Osnovni sud u Prijedor je 31. januara prošle godine proglasio Munjizu krivim za ucjenu na štetu Vrhovca i osudio ga na 15 mjeseci zatvora, a Okružni sud u Prijedoru je 19. decembra lani uvažio žalbu odbrane, ukinuo osuđujuću presudu i vratio predmet na ponovno suđenje.

Presuda je nepravosnažna i dozvoljena je žalba Okružnom sudu u Prijedoru.

Za ovo krivično djelo propisana je kazna zatvora od šest mjeseci do pet godina za onoga ko u namjeri da sebi ili drugom pribavi protivpravnu imovinsku korist zaprijeti drugom da će protiv njega ili njemu bliskih lica otkriti nešto što bi njihovoj časti ili ugledu škodilo i time ga prinudi da nešto učini ili ne učini na štetu svoje ili tuđe imovine.

