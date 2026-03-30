Njemački gigant obustavlja proizvodnju, 600 radnika ostaje bez posla

30.03.2026 13:02

Њемачки гигант обуставља производњу, 600 радника остаје без посла
"Thyssenkrupp Steel" ponovo planira da privremeno obustavi proizvodnju elektrotehničkog čelika u pogonu u Francuskoj zbog talasa jeftinog uvoza iz Azije.

Proizvodnja u čeličani u Izberguesu u Francuskoj trebalo bi da bude obustavljena od juna do septembra, saopštila je njemačka kompanija.

Obustava će obuhvatiti oko 600 zaposlenih, koji će u tom periodu primati podršku francuske vlade.

Od januara Izbergues radi sa tek pola kapaciteta.

"Obustava rada neophodna je kako bi se stabilizovalo poslovanje u uslovima kontinuiranog pada narudžbina", rekao je direktor podružnice.

"Uništava nas poplava čelika iz uvoza", dodao je Di Martino, pojasnivši da su cene uvezenog čelika u pojedinim slučajevima znatno niže od troškova proizvodnje u Evropskoj uniji.

"Hitno su nam potrebne efikasne trgovinske zaštitne mjere kako bismo uspostavili ravnopravne konkurentske uslove za strateški važan proizvod", poručio je čelnik francuske podružnice.

Kompanija je u "konstruktivnom dijalogu" sa Evropskom komisijom i nada se brzom uvođenju takvih mjera.

"Thyssenkrupp Electrical Steel" proizvodi specijalne vrste čelika za energetski sektor.

Zrnati elektrotehnički čelik koristi se za prenos električne energije, a široko je u upotrebi i u transformatorima u trafostanicama, kao i u vetroturbinama.

U Evropi ga sada proizvode samo dvije kompanije, napominju u ThyssenKruppu, dodajući da se uvoz u EU od 2022. utrostručio i sada čini više od polovine evropskog tržišta.

"Takav trend doveo je do drastičnog pada narudžbina i veoma slabe iskorišćenosti evropskih proizvodnih kapaciteta", saopštili su iz kompanije.

ThyssenKrupp ima čeličanu i u njemačkom Gelsenkirčenu koja takođe zapošljava oko 600 radnika.

I pogon u Isberguesu i onaj u Gelsenkirčenu nakratko su obustavili rad već krajem prošle godine, na nekoliko nedjelja.

Njemačka čeličana trebalo bi zasad da nastavi sa radom.

Prema tržišnim studijama, potražnja za zrnatim elektrotehničkim čelikom trebalo bi da se utrostruči do 2050. godine, napominje agencija dpa.

