Три најинспиративније предузетнице изабране на догађају "Деценија сигурности“ компаније Еурос осигурања

Поводом обиљежавања 10 година рада компаније Еурос осигурање, током марта је на тржишту Босне и Херцеговине трајао конкурс „Деценија сигурности: Твоја прича, наша инспирација”.
Иницијатива је циљано подржала жене предузетнице са снажним пословним концептима и инспиративним причама.
Позив за пријаву предузетница био је отворен од 2. до 22. марта, а велики број пријава показао је колико су жене широм БиХ спремне да ризикују, стварају и унапређују своје пословне идеје. Након затварања позива и пажљивог оцјењивања пријава, жири је одабрао три најинспиративније предузетнице, чије су приче и визије оставиле посебан утисак. Финале и свечано проглашење одржали су се у хотелу Јелена у Бањалуци, гдје су побједнице представиле своје бизнисе. Овај конкурс покренут је као дио јубиларних активности, а у наредним мјесецима планиране су и додатне иницијативе којима ће се наставити подршка локалној заједници.
Три најинспиративније предузетнице са којима славимо снагу, креативност и визију жена у бизнису су:
Креативност и насљеђе пренесени из генерације у генерацију Весна је претворила у аутентичан бренд. Сваки комад који ствара носи причу, емоцију и аутентичност, а њен бизнис је одраз страсти, храбрости и преданости детаљима. Веснин рад инспирише оне који желе унијети љепоту и оригиналност у свој свакодневни живот. Њена порука будућим предузетницима: “Будите своје и дајте себи шансу. Само када изађете из зоне комфора, почиње прави раст. Волите оно што радите и радите сваког дана са страшћу.”
Милица је из личног искуства живота у дијаспори препознала изазове наших људи у иностранству. Покренула је сервис који пружа административну помоћ, бригу о имовини и подршку породицама у Републици Српској. Њена визија сигурности у пословању огледа се у повјерењу и одговорности према клијентима, а њен рад олакшава свакодневни живот људима широм Европе и свијета. Порука коју шаље је „Почните и прије него што мислите да сте потпуно спремне. Предузетништво је процес учења кроз праксу. Важно је имати јасну идеју, вјеровати у своју визију и окружити се људима који вас подржавају.“
Сабина је своју каријеру у рачуноводству замијенила стварањем јединственог бренда за најам вјенчаница и декорацију, нудећи клијентима незаборавно искуство. Кроз комбинацију професионализма и креативности, њен студио омогућава младенкама да на дан вјенчања доживе магију коју Сабина гради са срцем и страшћу. Сабина истиче: “Не чекајте савршен тренутак. Крените свјесни изазова, с вјером да можете изградити не само посао, него и најбољу верзију себе.”
Ове три предузетнице својим радом доказују да снага визије, посвећеност и аутентичност могу претворити идеје у пословне приче које инспиришу друге да крену својим путем баш као што је то препознато кроз пројекат “Деценија сигурности: Твоја прича, наша инспирација”.
Као признање за њихов допринос и инспирацију, три предузетнице добиле су новчану награду од 1.000 КМ за даљи развој пословања, али и систематске прегледе, јер здравље жена и брига о себи представљају важан дио сигурног и успјешног пословања.
У склопу пројекта “Деценија сигурности”, током мјесеца марта донирана су средства Удружењу жена обољелих од рака дојке “Искра” у износу од 2.000 КМ, с циљем подршке и промоције превентивних прегледа, те подизања свијести о значају редовних прегледа.
Овим гестом, пројекат показује да истинска подршка женама подразумијева улагање не само у њихове пословне снове, већ и у њихово здравље.
