Gasi se poznati brend nakon 130 godina

Nakon što je poznati proizvođač okvira za naočare Menrad prije godinu dana proglasio bankrot i otpustio 100 radnika, stigla je vijest da je okružni sud isplatio bivšim radnicima ukupno oko milion evra iz socijalnog plana.

Stečajni upravnik Florijan Zistler izjavio je za njemačke medije da je ovo najveća moguća svota koju su uspjeli da osiguraju. To je postignuto zahvaljujući uspješnoj prodaji imovine i prava brenda u proteklim mjesecima, prenosi Feniks magazin.

Trgovačka kompanija Menrad osnovana je davne 1896. godine u Švebiš Gmindu. Decenijama su bili lideri u proizvodnji i distribuciji okvira za naočare, sarađujući s gigantima kao što su Jaguar, Joop i Pepe Džins.

Scena Milan Vasić se požalio na mrežama: ''Bankrotiraću''

Međutim, krajem marta 2025. godine kompanija je proglasila nesolventnost. Finansijska rupa bila je prevelika, a poslovanje je postalo gubitaško do te mjere da plate više nisu mogle da se isplaćuju iz tekućih prihoda. Budući da investitori nisu pokazali interes za preuzimanje cijelog pogona, svih 100 radnika u sjedištu kompanije dobilo je otkaze.

Iako je sjedište u Švebiš Gmindu zatvoreno, brendovi nisu nestali:

Danska Design Ajvjear Grup preuzela je prava na marke Jaguar, Menrad i Joop.

Preuzeto je i 10 radnika iz terenske prodaje, pa oni nastavljaju da rade za nove vlasnike.

Odjeljenje za dizajn proizvoda i marketing u Minhenu ostao je pošteđen zatvaranja i nastavlja s radom, prenosi B92.