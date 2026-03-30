Logo
Large banner

Farbanje jaja svilenim kravatama: Ukrašavanje nikad lakše, a rezultat je magičan

Autor:

ATV
30.03.2026 13:16

Komentari:

0
Васкршња јаја у корпи.
Foto: Pexels

Prelijepa vaskršnja jaja možete dobiti neobičnom tehnikom, uz pomoć dijelova starih svilenih kravata.

Ako želite da vaša vaskršnja jaja izgledaju kao slikarsko platno, onda je dovoljno da imate stare svilene kravate.

Potrebno vam je malo truda i samo pola sata da dobijete nevjerovatno ukrasna jaja.

Sastojci:

  • bijela jaja
  • svilena kravata
  • sirće
  • maramice

Priprema:

Isijecite kravatu i uzmite samo svileni deo.

Isijecite kvadrate tako da možete da umotate jaje. Morate da koristite samo svilene kravate kako bi se šara lijepo oslikala.

Jaja umotajte u svilenu kravatu i vežite gumicom ili koncem. Zatim umotajte u maramicu i ponovo čvrsto vežite.

Stavite jaja u šerpu i prelijte vodom, pa sipajte kašiku sirćeta.

Kuvajte dok ne budu gotova, pa prebacite u cjediljku i sačekajte da se osuše.

Skinite maramicu i kravatu sa jaja, prenosi Informer.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

jaja

Uskršnja jaja

Komentari (0)
Large banner

U aprilu za ove znakove slijedi veliki novčani dobitak

Njemački gigant obustavlja proizvodnju, 600 radnika ostaje bez posla

Tepisi su glavni izvor alergena u domu: Evo koliko često ih treba prati

Tri jednostavna trika koji će otkriti da li je jaje pokvareno

Ova prihrana je spas za ruže: Naprskajte ih prije 5. aprila i cvjetaće sve do jeseni

Ne bacajte stari hljeb: Evo kako ga možete iskoristiti za čišćenje

  • Najnovije

  • Najčitanije

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner