Farbanje jaja svilenim kravatama: Ukrašavanje nikad lakše, a rezultat je magičan

Ako želite da vaša vaskršnja jaja izgledaju kao slikarsko platno, onda je dovoljno da imate stare svilene kravate.

Potrebno vam je malo truda i samo pola sata da dobijete nevjerovatno ukrasna jaja.

Sastojci:

bijela jaja

svilena kravata

sirće

maramice

Priprema:

Isijecite kravatu i uzmite samo svileni deo.

Isijecite kvadrate tako da možete da umotate jaje. Morate da koristite samo svilene kravate kako bi se šara lijepo oslikala.

Jaja umotajte u svilenu kravatu i vežite gumicom ili koncem. Zatim umotajte u maramicu i ponovo čvrsto vežite.

Stavite jaja u šerpu i prelijte vodom, pa sipajte kašiku sirćeta.

Kuvajte dok ne budu gotova, pa prebacite u cjediljku i sačekajte da se osuše.

Skinite maramicu i kravatu sa jaja, prenosi Informer.