Farbanje jaja svilenim kravatama: Ukrašavanje nikad lakše, a rezultat je magičan

Autor:ATV
Prelijepa vaskršnja jaja možete dobiti neobičnom tehnikom, uz pomoć dijelova starih svilenih kravata.
Ako želite da vaša vaskršnja jaja izgledaju kao slikarsko platno, onda je dovoljno da imate stare svilene kravate.
Potrebno vam je malo truda i samo pola sata da dobijete nevjerovatno ukrasna jaja.
Isijecite kravatu i uzmite samo svileni deo.
Isijecite kvadrate tako da možete da umotate jaje. Morate da koristite samo svilene kravate kako bi se šara lijepo oslikala.
Jaja umotajte u svilenu kravatu i vežite gumicom ili koncem. Zatim umotajte u maramicu i ponovo čvrsto vežite.
Stavite jaja u šerpu i prelijte vodom, pa sipajte kašiku sirćeta.
Kuvajte dok ne budu gotova, pa prebacite u cjediljku i sačekajte da se osuše.
Skinite maramicu i kravatu sa jaja, prenosi Informer.
