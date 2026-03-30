MUP Srpske poslao obavještenje građanima Banjaluke i Prnjavora

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske (MUP) poslalo je obavještenje građanima Banjaluke i Prnjavora o izmjeni lokacije za vježbu.

Kako je navedeno u MUP-u, zbog loših vremenskih uslova, lokacija za izvođenje taktičke vježbe u periodu od 30. marta do 1. aprila 2026. godine će biti održana na lokalitetu naselja Šimići, grad Banjaluka.

Prethodno je bilo planirano da vježba bude održana na području planine Ljubić, kod Prnjavora.

"Navedena vježba bi mogla privući pažnju građana koji se nađu u blizini navedene lokacije, pa se u vezi s tim građani obavještavaju da ne postoji nikakva opasnost za slučajne prolaznike i da nema razloga za uznemirenost", istakli su iz MUP-a.

Vježbu organizuje Centar za obuku sa pripadnicima Žandarmerije.