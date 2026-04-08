Izmjena saobraćaja u centru Banjaluke

U Banjaluci će zbog obilježavanja vaskršnjih praznika doći će do obustave saobraćaja u Srpskoj ulici.

Do obustave će doći na dijelu od Ulice kralja Petra I Karađorđevića do Ulice Ivana Franje Jukića u subotu, 11. aprila u vremenu od 10.30 do 12.30 časova.

Za vrijeme trajanja obustave saobraćaja regulisanje i preusmjeravanje saobraćaja vršiće se na propisan način od strane pripadnika službenih lica Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.

Mole se svi učesnici u saobraćaju za oprez i razumijevanje zbog otežanog odvijanja saobraćaja.