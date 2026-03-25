Profesor Dragan Korać iz Banjaluke riješio decenijsku enigmu

Vanredni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjaluci (PMF UNIBL) doktor Dragan Korać riješio je decenijsku enigmu nakon godina teorijskih neslaganja oko preciznog definisanja granica između fenomena sigurnosti i bezbjednosti.

U fokusu ovog istraživanja nalazi se jedan od najizazovnijih i najdugovječnijih problema savremene nauke, precizno definisanje granica između fenomena sigurnosti i bezbjednosti. Ovaj kompleksni, interdisciplinarni izazov dodatno dobija na značaju u eri ubrzanog razvoja vještačke inteligencije i sve intenzivnijeg povezivanja digitalnog i realnog svijeta.

Nakon decenijskih teorijskih neslaganja i razvoja osam opštih evolutivnih modela, profesor Korać pravi istorijski iskorak, predlaže inovativni, jedinstven inženjerski eCoSS model, prvo numerički zasnovano rješenje koje omogućava jasno, matematički podržano razgraničenje ova dva fenomena. Model kombinuje napredne računarske i matematičke metodologije, omogućavajući empirijsku validaciju i vizualizaciju granica kroz realne industrijske IT studije.

Rezultati su nedvosmisleni i naučno revolucionarni jer jasno dokazuju da sigurnost i bezbjednost nisu sinonimi već jasno razdvojena područja definisana preciznom linijom razgraničenja. Ove jedinstvene činjenice predstavlja osnovu za rješavanje brojnih otvorenih pitanja, ne samo u IT sektoru već i u područjima poput bezbjednosti, biologije, politike, medicine i drugih naučnih disciplina.

Razvijeni model ne samo da razbija dugogodišnje dileme već snažno utire put novoj generaciji istraživanja i praktičnih rješenja, uključujući razvoj naprednih alata za sinhronizaciju u sajber području.

Njegovi najnoviji naučno-istraživački rezultati, prezentovani u radu Computational Engineering Approach-Based Modeling of Safety and Security Boundaries: A Review, Novel Model, and Comparison, objavljeni su u jednom od najistaknutijih Springerovih časopisa Archives of Computational Methods in Engineering, navode iz UNIBL.

Riječ je o najprestižnijem naučnom časopisu iz ove oblasti na SCI listi (Q1 WoS), sa izuzetno visokim impakt faktorom 12.1.

U ovom značajnom istraživanju, pored profesora Koraća, učestvovali i koautori: docent na PMF UNIBL dr Dimitrije Čvokić i redovni profesor Fakulteta organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu dr Dejan Simić.