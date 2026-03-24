TikTok uvodi nove formate oglasa

Kompanija Tiktok danas je objavila da uvodi nove formate oglasa, među kojima su i oni koji prikazuju logo drugog brenda.

Tako će korisnici, kada otvore aplikaciju, na stranici za pokretanje, pored Tiktokovog, moći da vide i simbol neke druge kompanije, prenio je Tek kranč.

Ljubav i seks Ovo je presudan trenutak u kome većina veza pukne

Novi format oglasa "Preuzimanje logotipa" omogućava kompanijama da kobrendiraju sa Tiktokom na način koji privlači pažnju korisnika od trenutka kada otvore aplikaciju.

Kineski tehnološki gigant navodi da format oglasa pokazuje partnerstvo, kredibilitet i kulturnu relevantnost, a istovremeno oglašivačima pruža širok opseg.

Pored toga, novi format oglasa "U prajm tajmu" omogućava brendovima da prikazuju niz oglasa u određeno vrijeme, bilo da je to tokom događaja uživo ili drugog perioda angažovanja.

Gradovi i opštine Problemi u Bijeljini se samo gomilaju

Sa ovim formatom oglasa, tri uzastopna oglasa jednog oglašivača biće prikazana istom korisniku u određenom vremenskom prozoru od 15 minuta, prenosi Tanjug.

Tiktok navodi da brendovi mogu da koriste ovaj format da objave kontinuiranu priču tokom perioda visoke aktivnosti.