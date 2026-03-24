Hiljade ljudi oduševljene video snimkom iz Krajine

ATV

24.03.2026

19:40

Расплесани деда у Цазину поправио дан хиљадама људи
Jedan snimak iz Krajine oduševio je hiljade ljudi za svega nekoliko sati, a kada ga pogledate sigurni smo da će i vama popraviti dan.

"Did glavni", navedeno je u opisu snimka koji je objavljen jutros, 24. marta, na društvenim mrežama, uz koji ide i poruka: "Ovo ima samo u Cazinu."

A, na snimku vidimo starijeg gospodina kojeg je ritam elektronske muzike rasplesao i razveselio.

I dok deda prati ritam savršeno, poput čestog gosta rejv žurki, njegova pratnja ga požuruje. Snimak je za šest sati pregledalo više od 200 hiljada ljudi, a uz hiljade lajkova, nižu se i stotine komentara:

"A jesu neki što ga požuruju, taman uhvatio ritam, ovaj did ima više života od mladih muškaraca, tooo didoo", i "Ma to djedice, samo opušteno. Nisu bitne godine, bitno je kako se osjećaš u njima..." ili "Živ bio djede…tako se pokazuje život, a ne godine."

илу-крсна слава-црква-православље-вјера-03102025

"Živ i zdrav bio dide... mnogi od tebe trebaju da uče kako se živi svoj život i kako se u istom uživa", piše još neko, dok drugi dodaje "Uljepša mi dan."

Pogledajte snimak koji će vam sigurno uljepšati dan.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Четири знака хороскопа овог прољећа не знају шта ће с парама

Хороскоп

Паприка

Невјероватна цифра: Бик продат за 143.000 евра

