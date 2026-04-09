Budimir uručio uvjerenja o završenoj obuci za 59 pripadnika Žandarmerije

ATV
09.04.2026 13:10

Министар Жељко Будимир уручио признања о завршеној обуци
Foto: Srna

Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir uručio je danas uvjerenja za 59 polaznika, koji su uspješno završili naprednu obuku za pripadnike Žandarmerije MUP-a Republike Srpske.

"Obuka je obuhvatala alpinistiku, taktiku specijalnih dejstava, rad na terenu, policijsku psihologiju... Ovih 59 pripadnika Žandarmerije sada su spremni da u svojim jedinicama, sa znanjem koje su stekli, uspješno izvršavaju zadatke", rekao je Budimir.

Prema njegovim riječima, Žandarmerija je posebna jedinica elitnog značaja za Ministartvo i Srpsku, te zaštitu građana.

Budimir je napomenuo da Ministarstvo intenzivno nastavlja da oprema sistem, dodajući da će Žandarmerija dobiti nova vozila, uniforme i dio balističke zaštite.

Uručenju je prisustvovao i direktor Policije Republike Srpske Siniša Kostrešević, piše Srna.

Tagovi :

Željko Budimir

Žandarmerija Republike Srpske

Zalužani

Siniša Kostrešević

Policija

