Budimir uručio uvjerenja o završenoj obuci za 59 pripadnika Žandarmerije

Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir uručio je danas uvjerenja za 59 polaznika, koji su uspješno završili naprednu obuku za pripadnike Žandarmerije MUP-a Republike Srpske.

"Obuka je obuhvatala alpinistiku, taktiku specijalnih dejstava, rad na terenu, policijsku psihologiju... Ovih 59 pripadnika Žandarmerije sada su spremni da u svojim jedinicama, sa znanjem koje su stekli, uspješno izvršavaju zadatke", rekao je Budimir.

Prema njegovim riječima, Žandarmerija je posebna jedinica elitnog značaja za Ministartvo i Srpsku, te zaštitu građana.

Budimir je napomenuo da Ministarstvo intenzivno nastavlja da oprema sistem, dodajući da će Žandarmerija dobiti nova vozila, uniforme i dio balističke zaštite.

Uručenju je prisustvovao i direktor Policije Republike Srpske Siniša Kostrešević, piše Srna.