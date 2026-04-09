Stanivuković i saradnici izviždani na otvaranju mosta u Česmi

Autor:ATV
Komentari:9
Gradonačelnika Banjaluke Draško Stanivuković zajedno sa svojim saradnicima izviždan je na otvaranju mosta u Česmi.
Iza Stanivukovića i njegovih saradnika išli su i ljudi koji su mu pljeskali, dok su mu iz mase dobacivali "lopove".
Most u Česmi je završen i danas će nakon svečanog otvaranja biti pušten u funkciju.
"Izgradnja mosta preko Vrbasa finansirana je u potpunosti sredstvima Vlade Republike Srpske i JP Putevi Republike Srpske. Vrijednost izgradnje mosta je 6.957.940 KM sa PDV-om, dok je za pristupne saobraćajnice izdvojeno 4.099.730 KM sa PDV-om", napisao je predsjednik Vlade Savo Minić.
Dodaje, da je ovim projektom Banjaluka dobila savremen most dužine 182 metra, sa kolovoznim trakama, pješačkim i biciklističkim stazama, koji značajno unapređuje povezanost i svakodnevni život građana.
"Završetkom ovog projekta, još jednom je potvrđena opredijeljenost Vlade Republike Srpske da ulaže u ključnu infrastrukturu i razvoj najvećeg grada Srpske", navodi Minić.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Banja Luka
4 h3
Banja Luka
4 h3
Banja Luka
5 h0
Banja Luka
5 h0
Najnovije
Najčitanije
18
36
18
26
18
20
18
12
17
58
Trenutno na programu