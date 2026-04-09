Stanivuković i saradnici izviždani na otvaranju mosta u Česmi

ATV
09.04.2026 15:03

Градоначелник Бањалуке Драшко Станивуковић и његови сарадници на отварању моста у Чесми
Foto: ATV

Gradonačelnika Banjaluke Draško Stanivuković zajedno sa svojim saradnicima izviždan je na otvaranju mosta u Česmi.

Iza Stanivukovića i njegovih saradnika išli su i ljudi koji su mu pljeskali, dok su mu iz mase dobacivali "lopove".

Most u Česmi je završen i danas će nakon svečanog otvaranja biti pušten u funkciju.

"Izgradnja mosta preko Vrbasa finansirana je u potpunosti sredstvima Vlade Republike Srpske i JP Putevi Republike Srpske. Vrijednost izgradnje mosta je 6.957.940 KM sa PDV-om, dok je za pristupne saobraćajnice izdvojeno 4.099.730 KM sa PDV-om", napisao je predsjednik Vlade Savo Minić.

Dodaje, da je ovim projektom Banjaluka dobila savremen most dužine 182 metra, sa kolovoznim trakama, pješačkim i biciklističkim stazama, koji značajno unapređuje povezanost i svakodnevni život građana.

"Završetkom ovog projekta, još jednom je potvrđena opredijeljenost Vlade Republike Srpske da ulaže u ključnu infrastrukturu i razvoj najvećeg grada Srpske", navodi Minić.

Draško Stanivuković

most u Česmi

Banjaluka

izviždan

otvaranje

Pročitajte više

Подигнута оптужница против мушкарца који је пуцао испред Скупштине Србије

Srbija

Podignuta optužnica protiv muškarca koji je pucao ispred Skupštine Srbije

4 h

0
Сутра облачно, могућа слаба киша

Društvo

Sutra oblačno, moguća slaba kiša

4 h

0
Отварање моста у насељу Чесма у Бањалуци

Banja Luka

Kako izgleda novi most u banjalučkom naselju Česma?

4 h

3
Sjednica Vlade

Republika Srpska

Vlada usvojila izvještaj o radu Fonda solidarnosti za prošlu godinu

4 h

0

Više iz rubrike

Отварање моста у насељу Чесма у Бањалуци

Banja Luka

Kako izgleda novi most u banjalučkom naselju Česma?

4 h

3
Milorad Dodik sa saradnicima Banjaluka

Banja Luka

Dodik sa Pošom, Vučkovićevom i saradnicima u opuštenoj atmosferi

4 h

3
Мост у бањалучком насељу Чесма

Banja Luka

"Most u Česmi potvrđuje da Vlada Srpske ulaže u ključnu infrastrukturu"

5 h

0
Министар Жељко Будимир уручио признања о завршеној обуци

Banja Luka

Budimir uručio uvjerenja o završenoj obuci za 59 pripadnika Žandarmerije

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

36

Ofarbajte jaja starom svilenom maramom, rezultat će vas oduševiti

18

26

Istorijski trenutak za auto-industriju: Električni automobili "pomeli" benzince

18

20

Italija uvodi plaćeno odsustvo za njegu bolesnih ljubimaca

18

12

Da li pravilno njegujete kosu? Ovo su razlozi zašto vam se boja brzo ispere

17

58

Minić: Vaskrs je osnova naše vjere i življenja

