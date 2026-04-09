Dodik i dječak Pavle presjekli vrpcu: Most u Česmi pušten u saobraćaj

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik i dječak Pavle zajedno su, presijecanjem vrpce, svečano pustili u saobraćaj novoizgrađeni most u banjalučkom naselju Česma.

Dodik je, uz pomoć svog jednog od najmlađih mještanina ovog banjalučkog naselja Česma, ozvaničio otvaranje mosta u Česmi.

Kako se jasno vidi na snimku, lider SNSD-a je zajedno sa malim Pavlom presjekao vrpcu, čime je dugo očekivani projekat i zvanično predat građanima na upotrebu.

"Pavle je pravi momak, ovo je za njega i rađeno", poručio je Dodik, naglašavajući da su ovakvi infrastrukturni podvizi posebno važni za generacije koje dolaze.

Vrpcu su zajednički presjekli premijer Republike Srpske Savo Minić, predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić, srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, ministar saobraćaja i veza Zoran Stevanović i vršilac dužnosti direktora preduzeća "Putevi Republike Srpske" Miroslav Janković, koji su potom prošetali mostom.

Ranijim odlukama Vlade Republike Srpske preduzeće "Putevi Srpske" preuzelo je obaveze da završi most u Česmi, kao i pristupne puteve, iako je prvobitno postojao dogovor da pristupne saobraćajnice izgradi grad Banjaluka.

Vrijednost izvedenih radova na samom mostu je nešto manje od sedam miliona KM, a pristupnih saobraćajnica oko 1,5 miliona KM, a sve su u potpunosti finansirali "Putevi" i Vlada Srpske.