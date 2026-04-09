Delegacija Svjetske banke sa delegacijom IRBRS: Usaglašeni planovi za dalju saradnju

Delegacija Svjetske banke, nakon trodnevne posjete sjedištu Investiciono-razvojne banke Republike Srpske u Banjaluci, danas je imala završni sastanak sa delegacijom IRBRS, predvođenom v.d. direktora, Nedeljkom Ćorićem.

Na sastanku su detaljno analizirani strateški i operativni aspekti poslovanja, ali i detaljno usaglašeni svi planovi za dalju saradnju Investiciono-razvojne banke Republike Srpske i Svjetske banke, što podrazumijeva i usklađivanje poslovanja IRBRS sa međunarodnim praksama.

Glavni cilj svih zajedničkih aktivnosti koji slijede je da IRBRS, kao jedan od najznačajnijih stubova podrške privredi Republike Srpske, pronađe dodatne izvore finansiranjai projekte koji bi omogućili veću dostupnost sredstava za finansiranje malih i srednjih preduzeća, uz što manje troškove pribavljanja tih sredstava.

Sastanku su ispred delegacije Svjetske banke prisustvovali Ismael Ahmad Fontan, viši stručnjak za finansijski sektor, Tanja Latić, viši saradnik za privatni sektor i Mansi Vipin Panchamia, konsultant u Timu Globalne baze podataka o finansijskoj uključenosti, dok su ispred IRBRS, pored v.d. direktora Nedeljka Ćorića, bili i Vera Sukara, v.d. izvršnog direktora za pravne poslove i međunarodnu saradnju, Jelena Rodić, v.d. izvršnog direktora za finansije, platni promet i zajedničke poslove, te Siniša Pepić, direktor Sektora za međunarodnu saradnju.

Investiciono-razvojna banka Republike Srpske i fondovi kojima upravlja, sarađuje sa Svjetskom bankom skoro dvije decenije. Do sada je, preko IRBRS u Republici Srpskoj, uspješno realizovano 150 projekata Svjetske banke, u vrijednosti od 86 miliona KM.

Ova misija realizovana je s ciljem unapređenja saradnje između dvije institucije, na obostranu korist, ali prije svega u interesu korisnika usluga Investiciono-razvojne banke Republike Srpske.