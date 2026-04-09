Opozicioni lideri na sastanku: Gdje je Vukanović?

ATV
09.04.2026 19:33

Предсједник СДС-а Бранко Блануша, предсједник ПСС-а Драшко Станивуковић и предсједник Народног фронта Јелена Тривић.
Potpuno rasulo opozicije u Republici Srpskoj danas je još jednom potvrđeno.

Kako je saopštio SDS, danas je formiran Opozicioni tim za izradu zajedničke programske platforme. Ali bez prisustva Nebojše Vukanovića.

Na sastanku su učestvovali predsjednik te stranke Branko Blanuša, predsjednik PSS-a Draško Stanivuković i predsjednik Narodnog fronta Jelena Trivić.

Iako su istakli da očekuju da će u narednim razgovorima učestvuje i Nebojša Vukanović, čini se da opozicionari previše ne mare za njegovo mišljenje, a danas su dokazali da im njegovo prisustvo nešto naročito nije bitno.

"Razgovori su bili otvoreni i konstruktivni. Očekujemo da u narednim razgovorima učestvuje i Nebojša Vukanović i da nakon usaglašavanja naših stavova ponovo organizujemo sastanak pregovaračkih timova svih opozicionih stranaka", saopšteno je iz SDS-a.

Vukanović ne krije da nema povjerenja u gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića pa će biti zanimljivo kako će reagovati na današnji sastanak opozicije bez njega.

Kako je saopšteno iz SDS-a, novoformirani tim neposredno poslije Vaskrsa kreće sa izradom platforme.

