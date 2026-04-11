Ove proizvode Banjalučani najviše traže ovog Vaskrsa

Banjalučani ne žale novac kada treba platiti domaće proizvode. Ističu da je domaće ipak domaće i opravdavaju cijene, jer je, kako kažu bitan kvalitet i za Vaskrs biraju samo najbolje.

"Najviše biraju domaće meso junetinu, svinjetinu, teletinu, suhomesnate proizvode. Kada je u pitanju domaće svi biraju kvalitet", govori nam radnica mesnice Svjetlana Branković.

Iako je subotnje jutro počelo gužvama u mesnicama ističu da se sve stiže i da mesa ima dovoljno za sve.

"Jeste malo gužva ali se trudimo da sve ispoštujemo, malo se čeka ali se stigne sve", dodaje Brankovićeva.

"Imamo naše domaće suhomesnate proizvode kobasice, slaninu peku vrat domaće, a za praznike imamo i pečenu prasetinu", govore mesari za ATV.

Povećane cijena mesa u odnosu na one lani su neznatne. U poređenju sa poskupljenjima u drugim sektorima minimalne, tvrde trgovci. Upravo ta pristupačnost cijena privukla je veliki broj zainteresovanih mušterija kojima su kvalitet i domaći uzgoj na prvom mjestu.

"Ono što je pristupačno malo svinjetine malo junetine, malo piletine",

"Svega po malo, i pečenja i sve!", pričaju nam građani

A da Banjalučani vole trpezu upotpuniti voćem i povrćem dokaz je gužva na Tržnici. Salata je neizostavan dio prazničnog stola, a traži se i koji mladi luk više.

"Ja imam još, prodalo se prodalo sine", priča nam prodavačica na Tržnici.

"Juče je bila veća gužva ali sam zadovoljna i danas", govore nam trgovci.

Kupci ne kriju zadovoljstvo banjalučkom tržnicom koja je kako kažu njihova adresa uvijek a ne samo za praznike. Naglašavaju da su zadovoljni kompletnom ponudom.

"Raznoliko je jako je lijepa ponuda, kvalitetno je svježe je što je najvažnije".

"Luk, zelenu salatu sve, papriku", kažu nam Banjalučani.

Bilo da se Vaskrs slavi u porodičnom domu, ili u prirodi na nekom od izletišta činjenica je da će ovaj praznik okupiti brojne porodice, familije i prijatelje. Druženje neće izostati a ni po svakoj prilici kvalitetna i domaća hrana proizvedena u Republici Srpskoj.