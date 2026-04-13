FIBA Liga šampiona: trofejni "Het-trik" za juniore Lijetuvos Ritasa

Za juniorsku ekipu Lijetuvos Ritasa u FIBA Ligi šampiona nema premca. U velikom finalu, Lijetuvos Ritas savladao je Igokeu rezultatom 77:54, a litvanska ekipa od prve do zadnje sekunde kontrolisala je dešavanja na terenu i zasluženo je odbranila tron.

Kažu da im je put do titule, ove godine, bio teži nego prošle, a ključ uspjeha leži u ekipnom zajedništvu.

"Želim da čestitam svojim saigračima i stručnom štabu. Došli smo sa namjerom da osvojimo turnir i uspjeli smo u tome. Dali smo sve od sebe na parketu, “ginuli” smo jedan za drugog i to nam je donijelo uspjeh", kaže Garbijelius Buividas, član juniorske selekcija Lijetuvos Ritasa.

"Uradili smo još jedan dobar posao na razvojnom putu za ove mlade igrače. Turnir je bio veoma kvalitetan i bilo nam je teže da dođemo do trofeja nego prošle godine. To je dobro i s tim naš uspjeh dobija još više na značaju. Želim da čestitam svima koji su doprinijeli da organizacija bude na vrhunskom nivou, a mi nastavljamo da radimo i dalje, rekao je Gintaras Kadžiulis, trener juniorske selekcije Lijetuvos Ritasa.

U Igokei ne kriju žal za propuštenom prilikom da se po put drugi put domognu trofeja u juniorskoj FIBA Ligi šampiona. Ipak, za minulih dana tim trenera Jovana Mirkovića, uz drugo mjesto na turniru, pokazao je i da u svojim redovima ima pregršt talentovanih igrača koji su na dobrom putu.

Na račun Igokee i grada Laktaši stižu samo riječi hvale. S čistom desetkom položen je organizacioni ispit, a

"Svi su prezadovoljni organizacijom turnira koja je podignuta na viši nivo. Utisci su ekstremno pozitivni od strane svih klubova i zvaničnika koji su proteklih dana boravili ovdje. Želim da pohvalim Igokeu i Laktaša, Igora i Vuka, ali i sve ostale koji su dali svoj doprinos da dobijemo ovako sjajan turnir. Drago mi je što smo stigli u sredinu koja živi za košarku i što smo i na ovaj način učvrstili našu saradnju", rekao je Patrik Komninos, izvršni direktor FIBA Lige šampiona.

Za najkorisnijeg igrača turnira proglašen je Gabrijelius Buividas, košarkaš Lijetuvos Ritasa, a mjesta u idealnoj petorci našlo se i za Igokeinog Đorđa Đukanovića, te Emanuela Agbasona iz Sabaha, Maksimilijana von Salderna iz Telekom Bona i Tima Vernijersa, člana Ostendea.