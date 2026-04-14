Danas je Vaskršnji utorak: Ove običaje treba ispoštovati na treći dan Vaskrsa

Srpska pravoslavna crkva i vjernici danas obilježavaju treći dan Vaskrsa odnosno Vaskršnji utorak kojim se i okončava najveći hrišćanski praznik, u slavu vaskrsenja Hristovog.

Jučerašnjim Vaskršnjim ponedjeljkom počela je takozvana Svijetla nedjelja, koja se smatra produžetkom Vaskrsa.

Ova sedmica naziva se i Tomina nedjelja, nazvana po apostolu Tomi. Vrlo je raširen i naziv "Bijela nedjelja", jer spada u trapave sedmice, tokom kojih se ne poste ni srijeda ni petak.

Jučerašnji dan bio je u znaku gozbi i veselja, posjeta rođaka, kumova, komšija, prijatelja, rodbine koja dolazi iz daleka, kada se svakom gostu daruje bojeno jaje.

Vaskršnji utorak

A današnji Vaskršnji utorak, prema narodnom vjerovanju, jedini je dobar utorak u godini. Naime, naši stari su vjerovali da su svi ostali utorci najgluplji dani u nedjelji na koje se ništa ne započinje.

Drugi dan nakon Vaskrsa naziva se Svijetli ili Vaskrsni utorak, a tada se nastavlja proslavljanje najvećeg hrišćanskog praznika, kako u crkvenim bogosluženjima, tako i u domovima. Službe su iste kao i prethodna dva dana.

U narodu se ovaj utorak smatra najboljim utorkom u cijeloj kalendarskoj godini. Ponegdje se u selima održavaju svadbe, jer je želja da se blagodat vaskršnjih praznika prenese na nove supružnike, a vjeruje se i da će mladenci poživjeti srećno, dugovječno i imati mnogo djece.

Današnji, treći dan praznovanja Vaskrsa zove se i Vodeni, Svijetli utorak, a po vjerovanju se smatra i najsrećnijim danom u godini. Po vjerovanju, sve što se na ovaj dan započne biće uspješno, dijete rođeno tog dana biće dugovječno i blagosloveno. Vjeruje da je dobro tog dana krenuti na put i da će put biti uspješan, bez prepreka i sa lijepim ishodom. Ovaj utorak nije običan - on je nastavak svjetlosti Vaskrsa i poziv da tu svjetlost prenesemo drugima, kroz osmijeh, molitvu i zajedništvo.

Prema narodnom vjerovanju, to je jedini dobar utorak u godini. Dobro je ići u posjetu ili krenuti na put.

Prema predanju, u nedjelju prije zore, Marija Magdalena, Marija Jakovljeva, Salomija i neke druge žene pošle su sa spremljenim mirom na Hristov grob.

Veliki kamen kojim je Hristov grob bio zatvoren bio je odvaljen, a grob prazan. Na kamenu je sjedio anđeo Gospodnji, sa licem kao munja i odijelom bijelim kao snijeg.

Stražari vojnici bili su ukočeni od straha, a onda im se obratio anđeo: „Ne bojte se, jer znam da Isusa raspetoga tražite. Nije ovdje jer ustade, kao što je kazao… Idite brže i kažite učenicima Njegovim da je vaskrsao”. Žene i zbunjeni vojnici-stražari su odmah otrčali u grad da obavijeste jevrejske glavare o onom što su vidjeli, a narod se jako obradovao.

Zbog toga je jedina stvar koju u ova tri dana vjernici moraju da poštuju, to da dijele radost sa bližnjima. Narodno vjerovanje kaže da oni koji se ogluše o ovo jednostavno “pravilo” prkose Bogu i Hristosu i neće im ići u životu “kako treba”.

Svijetla srijeda

Ako je u Svijetlu srijedu nebo zvjezdano, stariji ljude tvrde da će godina biti izuzetno rodna.

