Stanje na graničnim prelazima: Gužve ne jenjavaju

Na graničnim prelazima Gradiška, Donja Gradina, Kostajnica, Kozarska Dubica i Novi Grad pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz BiH, a na GP Šepak na prelazak granice u oba smjera, saopšteno je iz AMS RS. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

Na granicama sa EU u popunosti implementira „Entry/Exit system“za građane trećih zemalja, zbog čega se mogu očekivati duža zadržavanja na graničnim prelazima sa Hrvatskom.

Republika Srpska Minić: Zdravlje djece ne smije biti predmet manipulacija

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone.

Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.