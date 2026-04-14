Stanje na graničnim prelazima: Gužve ne jenjavaju

ATV
14.04.2026 14:05

Гужва на ГП Костајница на излазу из БиХ.
Na graničnim prelazima Gradiška, Donja Gradina, Kostajnica, Kozarska Dubica i Novi Grad pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz BiH, a na GP Šepak na prelazak granice u oba smjera, saopšteno je iz AMS RS. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

Na granicama sa EU u popunosti implementira „Entry/Exit system“za građane trećih zemalja, zbog čega se mogu očekivati duža zadržavanja na graničnim prelazima sa Hrvatskom.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone.

Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.

Stanje na graničnim prelazima

