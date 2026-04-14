Majkić: Sramno likovanje opozicionih stranaka zbog poraza Orbana

Senator Republike Srpske Dušanka Majkić rekla je Srni da je neshvatljivo i sramotno likovanje opozicije iz Srpske zbog izbornog poraza Viktora Orbana, koji je veliki prijatelj srpskog naroda, kao i da je nevjerovatno koliko zla oni žele vlastitom narodu.
Majkićeva je navela da opozicija iz Srpske u tome vidi jedinu šansu da dobije izbore.
"Sramotno je ovo što se danas dešava", rekla je Majkićeva i dodala da je za građane Republike Srpske neprihvatljivo takvo ponašanje opozicionih stranaka.
Ona je dodala da opozicija iz Republike Srpske jedinu Orbanovu manu vidi u izuzetnim odnosima koje je godinma gradio i gajio sa Republikom Srpskom i Srbijom.
"Sa predsjednikom SNSD-a Miloradom Dodikom i predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, Orban je izgradio izuzetne odnose koji su predstavljali osnov za dobar život i rad u narednom periodu", rekla je Majkićeva, prenosi Srna
