Logo
Large banner

Majkić: Sramno likovanje opozicionih stranaka zbog poraza Orbana

14.04.2026 15:08

Komentari:

4
Senator Republike Srpske Dušanka Majkić rekla je Srni da je neshvatljivo i sramotno likovanje opozicije iz Srpske zbog izbornog poraza Viktora Orbana, koji je veliki prijatelj srpskog naroda, kao i da je nevjerovatno koliko zla oni žele vlastitom narodu.

Majkićeva je navela da opozicija iz Srpske u tome vidi jedinu šansu da dobije izbore.

"Sramotno je ovo što se danas dešava", rekla je Majkićeva i dodala da je za građane Republike Srpske neprihvatljivo takvo ponašanje opozicionih stranaka.

Ona je dodala da opozicija iz Republike Srpske jedinu Orbanovu manu vidi u izuzetnim odnosima koje je godinma gradio i gajio sa Republikom Srpskom i Srbijom.

"Sa predsjednikom SNSD-a Miloradom Dodikom i predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, Orban je izgradio izuzetne odnose koji su predstavljali osnov za dobar život i rad u narednom periodu", rekla je Majkićeva, prenosi Srna

Podijeli:

Tagovi :

Dušanka Majkić

Viktor Orban

opozicija

Senator

Komentari (4)
Large banner

Više iz rubrike

Драшко Станивуковић, градоначелник Бањалуке и Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске.

Republika Srpska

Vlada Srpske objelodanila detalje organizacije duela Minića i Stanivukovića

2 h

0
На првој фотографији је Горан Петрушић у колицима. На другој фотографији Горан Петрушић сједи са Небојшом Дринићем.

Republika Srpska

Ne nasjedajte na prevare Nebojše Drinića i pomozite Goranu Petrušiću

2 h

5
Саво Минић Предсједник Владе Републике Српске

Republika Srpska

Minić: Zdravlje djece ne smije biti predmet manipulacija

3 h

0
Конференција за медије поводом "информације која се појавила у медијима, а према којој је Управни одбор Фонда солидарности Републике Српске одобрио исплату три милиона КМ Синдикалној организацији рудника "Нова Љубија" из Приједора. На конференцији су Министар здравља и социјалне заштите Републике Српске Ален Шеранић, директор Фонда солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству "Душа дјеце" Јасминка Вучковић

Republika Srpska

"Novac Fonda solidarnosti koristi se isključivo za liječenje djece"

3 h

3

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

09

Rusi odgovorili Mađaru na prozivke: "Spremni smo"

16

53

Plava svjetlost pod lupom: da li nas ekrani zaista lišavaju sna

16

43

MMF predstavio tri scenarija posljedica rata u Iranu

16

38

Dodik: Britanske i njemačke diplomate nude Vukanoviću ministarsko mjesto u Sarajevu

16

30

De Laurentis: Skratite poluvrijeme na 25 minuta, ukinite kartone i ofsajde

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner