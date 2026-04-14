Vlada Srpske objelodanila detalje organizacije duela Minića i Stanivukovića

14.04.2026 15:06

Драшко Станивуковић, градоначелник Бањалуке и Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске.
Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić pozvao je još 11. marta gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića na razgovor u bilo kojoj televizijskoj emisiji kako bi informisali građane, a ne da bi to bio bilo kakav politički događaj kako se to pokušava predstaviti u javnosti ovih dana.

S ciljem istinitog informisanja javnosti, iz Biroa Vlade Srpske za odnose sa javnošću objavili su korespondenciju između kabineta predsjednika Vlade i gradonačelnika Banjaluke, koja se odnosi na organizovanje razgovora u televizijskoj emisiji, a koja bi bila održana 14. aprila sa početkom u 20.15 časova u Kući Milanovića u Banjaluci.

30. marta upućen dopis Kabinetu banjalučkog gradonačelnika

Iz Kabineta predsjednika Vlade Srpske 30. marta je upućen dopis Kabinetu banjalučkog gradonačelnika da razgovor Minića i Stanivukovića bude održan 1. aprila u Kući Milanovića pred zainteresovanim televizijskim kućama.

U odgovoru Kabineta gradonačelnika Banjaluke ovaj poziv je odbijen zbog, kako je navedeno, kratkog roka u kojem je predloženo održavanje događaja, već preuzetih obaveza Stanivukovića, kao i zbog toga je prostor u Kući Milanovića zauzet, a kao novi datumi su predloženi 9, 14. i 17. april.

Nakon što su iz Kabineta predsjednika Vlade predložili da novi termin razgovora bude 14. april, sa tim se 7. aprila saglasio Kabinet gradonačelnika, uz ponovljeni zahtjev da o ovom, kako je navedeno, događaju, bude održan radni sastanak protokola i timova za komunikaciju dva kabineta kako bi dogovorili format razgovora, televizijski prenos i druga tehnička pitanja, uključujući šminkeraj i osvježenje.

Iz Kabineta predsjednika Vlade u dopisu od 8. aprila navedeno je da su predstavnici protokola i timova za komunikaciju razgovarali telefonom o tome da produkciju razgovora Minića i Stanivukovića radi RTRS, koji će obezbijediti signal svim medijskim kućama, da će svim medijima biti upućen poziv za učešće u emisiji uz mogućnost da novinari postavljaju pitanja, kao i da će moderator biti Ivan Begić.

Format debate

Što se tiče formata, kako je navedeno, više puta je istaknuto da je riječ o televizijskoj emisiji u trajanju od 60 minuta, te da se ostali elementi koje pominju iz Kabineta gradonačelnika definišu u izbornim medijskim programima u kojima se učesnicima ograničava trajanje odgovora, pitanje, kao i vrijeme replike, za čime nema potrebe, kao ni za pomenutim šminkerajem i osvježenjem.

U dopisu Kabineta gradonačelnika Banjaluke od 8. aprila naveli su da su "od početka organizacije televizijske debate/duela suočeni sa jednostranim prijedlozima u pogledu izbora lokacije, produkcije, moderatora i uvođenja novinarskih pitanja", što je za njih neprihvatljivo.

Dodali su da ne pristaju na, kako kažu, prijedlog za održavanje otvorene konferencije za novinare i poručili da će, ukoliko ne bude održan sastanak protokola i timova za komunikaciju dva kabineta, smatrati da ne postoji spremnost druge strane za organizaciju televizijske debate/duela.

Draško Stanivuković

Savo Minić

Banjaluka

Minić Stanivuković duel

Vlada Republike Srpske

Pročitajte više

Драшко Станивуковић на конференцији за медије у Бањалуци

Banja Luka

Pristao, a sada se "pravi Englez": Stanivuković kaže da "nema informacije" o debati

4 h

3
Минић поручио Станивуковићу: Чекам те, ако смијеш

Republika Srpska

Minić poručio Stanivukoviću: Čekam te, ako smiješ

10 h

15
Драшко Станивуковић

Banja Luka

Stanivuković odustaje od debate? Konferencija je višak i za javnost nepotrebna

10 h

14
Предсједник СДС-а Бранко Блануша, предсједник ПСС-а Драшко Станивуковић и предсједник Народног фронта Јелена Тривић.

Banja Luka

Opozicioni lideri na sastanku: Gdje je Vukanović?

4 d

13

Više iz rubrike

На првој фотографији је Горан Петрушић у колицима. На другој фотографији Горан Петрушић сједи са Небојшом Дринићем.

Republika Srpska

Ne nasjedajte na prevare Nebojše Drinića i pomozite Goranu Petrušiću

2 h

5
Саво Минић Предсједник Владе Републике Српске

Republika Srpska

Minić: Zdravlje djece ne smije biti predmet manipulacija

3 h

0
Конференција за медије поводом "информације која се појавила у медијима, а према којој је Управни одбор Фонда солидарности Републике Српске одобрио исплату три милиона КМ Синдикалној организацији рудника "Нова Љубија" из Приједора. На конференцији су Министар здравља и социјалне заштите Републике Српске Ален Шеранић, директор Фонда солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству "Душа дјеце" Јасминка Вучковић

Republika Srpska

"Novac Fonda solidarnosti koristi se isključivo za liječenje djece"

3 h

3
Новац на столу

Republika Srpska

Sutra kreće isplata naknada ovim korisnicima

3 h

2

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

09

Rusi odgovorili Mađaru na prozivke: "Spremni smo"

16

53

Plava svjetlost pod lupom: da li nas ekrani zaista lišavaju sna

16

43

MMF predstavio tri scenarija posljedica rata u Iranu

16

38

Dodik: Britanske i njemačke diplomate nude Vukanoviću ministarsko mjesto u Sarajevu

16

30

De Laurentis: Skratite poluvrijeme na 25 minuta, ukinite kartone i ofsajde

