Vlada Srpske objelodanila detalje organizacije duela Minića i Stanivukovića

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić pozvao je još 11. marta gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića na razgovor u bilo kojoj televizijskoj emisiji kako bi informisali građane, a ne da bi to bio bilo kakav politički događaj kako se to pokušava predstaviti u javnosti ovih dana.

S ciljem istinitog informisanja javnosti, iz Biroa Vlade Srpske za odnose sa javnošću objavili su korespondenciju između kabineta predsjednika Vlade i gradonačelnika Banjaluke, koja se odnosi na organizovanje razgovora u televizijskoj emisiji, a koja bi bila održana 14. aprila sa početkom u 20.15 časova u Kući Milanovića u Banjaluci.

30. marta upućen dopis Kabinetu banjalučkog gradonačelnika

Iz Kabineta predsjednika Vlade Srpske 30. marta je upućen dopis Kabinetu banjalučkog gradonačelnika da razgovor Minića i Stanivukovića bude održan 1. aprila u Kući Milanovića pred zainteresovanim televizijskim kućama.

U odgovoru Kabineta gradonačelnika Banjaluke ovaj poziv je odbijen zbog, kako je navedeno, kratkog roka u kojem je predloženo održavanje događaja, već preuzetih obaveza Stanivukovića, kao i zbog toga je prostor u Kući Milanovića zauzet, a kao novi datumi su predloženi 9, 14. i 17. april.

Nakon što su iz Kabineta predsjednika Vlade predložili da novi termin razgovora bude 14. april, sa tim se 7. aprila saglasio Kabinet gradonačelnika, uz ponovljeni zahtjev da o ovom, kako je navedeno, događaju, bude održan radni sastanak protokola i timova za komunikaciju dva kabineta kako bi dogovorili format razgovora, televizijski prenos i druga tehnička pitanja, uključujući šminkeraj i osvježenje.

Iz Kabineta predsjednika Vlade u dopisu od 8. aprila navedeno je da su predstavnici protokola i timova za komunikaciju razgovarali telefonom o tome da produkciju razgovora Minića i Stanivukovića radi RTRS, koji će obezbijediti signal svim medijskim kućama, da će svim medijima biti upućen poziv za učešće u emisiji uz mogućnost da novinari postavljaju pitanja, kao i da će moderator biti Ivan Begić.

Format debate

Što se tiče formata, kako je navedeno, više puta je istaknuto da je riječ o televizijskoj emisiji u trajanju od 60 minuta, te da se ostali elementi koje pominju iz Kabineta gradonačelnika definišu u izbornim medijskim programima u kojima se učesnicima ograničava trajanje odgovora, pitanje, kao i vrijeme replike, za čime nema potrebe, kao ni za pomenutim šminkerajem i osvježenjem.

U dopisu Kabineta gradonačelnika Banjaluke od 8. aprila naveli su da su "od početka organizacije televizijske debate/duela suočeni sa jednostranim prijedlozima u pogledu izbora lokacije, produkcije, moderatora i uvođenja novinarskih pitanja", što je za njih neprihvatljivo.

Dodali su da ne pristaju na, kako kažu, prijedlog za održavanje otvorene konferencije za novinare i poručili da će, ukoliko ne bude održan sastanak protokola i timova za komunikaciju dva kabineta, smatrati da ne postoji spremnost druge strane za organizaciju televizijske debate/duela.