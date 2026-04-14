Pristao, a sada se "pravi Englez": Stanivuković kaže da "nema informacije" o debati

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković izjavio je danas da, iako, kako tvrdi, sa njegove strane postoji jasna želja za dijalogom sa premijerom Republike Srpske Savom Minićem, on i njegov tim nemaju nikakve informacije o večerašnjoj debati.
Na pitanje novinarke ATV-a da li će se pojaviti na večeras najavljenom TV duelu, Stanivuković je odgovorio:
"Od ambicioznog najavljenog TV duela i našeg pokušaja da to bude TV duel, debata, sučeljavanje ili podrazumijeva da se obezbijedi produkcija za šta sam veoma zainteresovan. S druge strane, da bude mogućnost dijaloga između nas i svi da to prenesu. Međutim, kabinet predsjednika Vlade Republike Srpske nudi pres konferenciju uživo, novinara koje oni rade i sve do sada smo imali jednostran pristup. Moj tim i ja kao gradonačelnik, ništa o večeras ne znamo", rekao je Stanivuković.
