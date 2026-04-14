Pristao, a sada se "pravi Englez": Stanivuković kaže da "nema informacije" o debati

ATV
14.04.2026 13:12

0
Драшко Станивуковић на конференцији за медије у Бањалуци
Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković izjavio je danas da, iako, kako tvrdi, sa njegove strane postoji jasna želja za dijalogom sa premijerom Republike Srpske Savom Minićem, on i njegov tim nemaju nikakve informacije o večerašnjoj debati.

Na pitanje novinarke ATV-a da li će se pojaviti na večeras najavljenom TV duelu, Stanivuković je odgovorio:

"Od ambicioznog najavljenog TV duela i našeg pokušaja da to bude TV duel, debata, sučeljavanje ili podrazumijeva da se obezbijedi produkcija za šta sam veoma zainteresovan. S druge strane, da bude mogućnost dijaloga između nas i svi da to prenesu. Međutim, kabinet predsjednika Vlade Republike Srpske nudi pres konferenciju uživo, novinara koje oni rade i sve do sada smo imali jednostran pristup. Moj tim i ja kao gradonačelnik, ništa o večeras ne znamo", rekao je Stanivuković.

Pročitajte više

Аутомобил полиције Федерације БиХ на непознатој локацији паркиран са упаљеним ротационим свјетлима током ноћи

Hronika

Detalji zločina u Sarajevu: Ubijen sin poznatog muzičkog menadžera

39 min

0
Фудбалер шаком ударио судију у Зворнику, пријети му до пет година затвора

Hronika

Fudbaler šakom udario sudiju u Zvorniku, prijeti mu do pet godina zatvora

46 min

0
Хитно повлачење пива: Боце могу експлодирати

Ekonomija

Hitno povlačenje piva: Boce mogu eksplodirati

51 min

0
Срђан Амиџић, министар финансија у Савјету министара БиХ

BiH

Amidžić: Stav SNSD-a jasan - nema odlaganja kada su u pitanju prava i plate zaposlenih u institucijama BiH

51 min

0

Više iz rubrike

Саобраћајна несрећа код моста на Петрићевцу.

Banja Luka

Saobraćajna nesreća na Petrićevcu: Od siline udarca na automobilu otpao točak

3 h

0
Саобраћајни колапс на Лаушу. Аутобус и два аута се једва мимоилазе.

Banja Luka

Lauš pod lupom: Bahata vožnja i loša infrastruktura ugrožavaju pješake

5 h

0
Стубови за струју.

Banja Luka

Više ulica i naselja danas bez struje

6 h

0
Драшко Станивуковић

Banja Luka

Stanivuković odustaje od debate? Konferencija je višak i za javnost nepotrebna

6 h

12

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

32

Novi detalji nesreće u kojoj je poginula maturantkinja (19): Vozač bio pijan i drogiran

13

29

Ovo je napadač koji je otvorio vatru u školi: Masakr najavio na društvenim mrežama

13

14

Poznat uzrok smrti muškarca koji je upao u šaht u Prijedoru

13

13

Da li je zabrana društvenih mreža mlađima od 16 godina donijela željene rezultate?

13

12

Pristao, a sada se "pravi Englez": Stanivuković kaže da "nema informacije" o debati

