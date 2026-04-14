Više ulica i naselja danas bez struje

Zbog radova na elektromreži bez struje će danas od devet do 12 časova biti dio ulice Aleja Svetog Save, saopštili su iz "Elektrokrajine".

Prema njihovim riječima, dio naselja Dragočaj od devet do 11 biće bez napajanja električnom energijom.

- Dio naselja Kuljani od 11.30 do 13.30 časova neće imati struje - poručili su iz ovog preduzeća.

Dodali su da će od devet do 14 časova dio ulice Dobrinjska, kao i dio naselja Javorani biti bez struje.

- Dijelovi ulica Subotička i Branka Popovića od osam do deset časova neće imati napajanja električnom energijom - poručili su oni.

Struje neće biti ni u dijelovima naselja Novakovići, Vujinovići, Zalužani i Priječani od deset do 12 časova.