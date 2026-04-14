Minić: Zdravlje djece ne smije biti predmet manipulacija

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić izjavio je da su neistinite tvrdnje da se sredstva namijenjena za liječenje djece preusmjeravaju u privredu.

"Takve informacije šire oni koji su ili neupućeni ili svjesno, zlonamjerno i bezdušno obmanjuju javnost", naveo je Minić.

Fond solidarnosti Republike Srpske i JU Fond solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu Republike Srpske su dva potpuno odvojena fonda, sa jasno definisanim namjenama i načinima finansiranja.



Pojasnio je da su Fond solidarnosti Republike Srpske i Fond solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu dva potpuno odvojena fonda sa jasno definisanim namjenama i načinima finansiranja.

"Zdravlje djece nije i ne smije biti predmet manipulacija", napisao je Minić na "Iksu".