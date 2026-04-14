Sutra pljuskovi sa grmljavinom i nestabilno vrijeme

Autor:

ATV
14.04.2026 15:05

Сутра пљускови са грмљавином и нестабилно вријеме
Foto: ATV

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra se očekuje promjenljivo i nestabilno vrijeme sa kišom i lokalno jačim pljuskovima praćenim grmljavinom, koji će se tokom dana širiti od juga ka istoku i zapadu.

Ujutru će biti promjenljivo oblačno uz kraće sunčane periode i uglavnom suvo, dok se slaba kiša očekuje samo ponegd‌je na zapadu.

Tokom prije podneva i sredinom dana padavine će se intenzivirati, uz mogućnost lokalno jačih pljuskova i grmljavine.

Na krajnjem sjeveru, posebno uz rijeku Savu, zadržaće se uglavnom suvo vrijeme tokom većeg dijela dana, uz promjenljivu oblačnost.

Duvaće slab do umjeren sjeveroistočni ili promenljiv vjetar, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Minimalna temperatura vazduha biće od sedam do 12, na jugu oko 15, a maksimalna temperatura vazduha od 14 na zapadu do 23 na sjeveroistoku, u višim pred‌jelima od 10 stepeni Celzijusovih.

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas je pretežno oblačno vrijeme sa kišom u većini krajeva, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura izmjerena u 14.00 časova: Bjelašnica dva, Bihać 11, Drinić i Kalinovik 12, Mrakovica i Drvar 13, Novi Grad i Livno 14, Gacko, Zvornik, Sokolac, Han Pijesak i Sanski Most 15, Bijeljina, Doboj, Kneževo, Prijedor i Tuzla 16, Ribnik, Srbac, Mostar i Sarajevo 17, Bileća, Mrkonjić Grad i Zenica 18, Banjaluka i Trebinje 19, Srebrenica 20, Foča 21 i Višegrad 22 stepena Celzijusova, piše Srna

