Scena koja kida dušu - Pas Duška Vujoševića na sahrani legendarnog trenera

Drugarica Žuta ispred crkve, dirljivi momenti na Novom groblju
Legendarni Duško Vujošević u utorak, 14.aprila odlazi na vječni počinak.
Nakon komemoracije koja je bila veoma emotivna i koja se održala u Skupštini grada Beograda, Vujoševićevi prijatelji, porodica, ali i ljudi koji ga nisu poznavali lično, a poštovali su ga, okupili su se da mu odaju počast na Novom groblju.
Duletov pas Žuta 💔💔💔 pic.twitter.com/P0JMIRWhrr— Marija (@detepartizana70) April 14, 2026
U moru ljudi, kako prenosi Kurir pojavio se i jedan pas koji je zauzimao posebno mjesto u srcu Duška Vujoševića. U pitanju je labrador - drugarica Žuta, a fotografije psa koji je došao da se oprosti od svog prijatelja i vlasnika, kao i dirljiv snimak, obišli su Srbiju, ali i region.
