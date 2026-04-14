Scena koja kida dušu - Pas Duška Vujoševića na sahrani legendarnog trenera

Legendarni Duško Vujošević u utorak, 14.aprila odlazi na vječni počinak.

Nakon komemoracije koja je bila veoma emotivna i koja se održala u Skupštini grada Beograda, Vujoševićevi prijatelji, porodica, ali i ljudi koji ga nisu poznavali lično, a poštovali su ga, okupili su se da mu odaju počast na Novom groblju.

U moru ljudi, kako prenosi Kurir pojavio se i jedan pas koji je zauzimao posebno mjesto u srcu Duška Vujoševića. U pitanju je labrador - drugarica Žuta, a fotografije psa koji je došao da se oprosti od svog prijatelja i vlasnika, kao i dirljiv snimak, obišli su Srbiju, ali i region.