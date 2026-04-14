Hobi koji mijenja mozak iz korijena: Neurolog otkriva šta najviše jača kognitivne funkcije

Prema njegovim riječima, aktivno bavljenje muzikom može ojačati moždane mreže i poboljšati kognitivne funkcije. Opšte je poznato da je za zdravlje mozga važno da um bude aktivan, da čovjek rješava zagonetke, čita ili uči novi jezik, ali neurolog Bajbing Čen ističe da muzika, odnosno aktivno bavljenje njome, može biti posebno korisno.

Savjet neurologa

Dr Bajbing Čen, na internetu poznatiji kao dr Bing, u video-materijalu objavljenom na TikToku detaljnije je objasnio svoju tezu.

„Neuronauka pokazuje da muzika može biti jedna od najboljih stvari za vaš mozak“, rekao je. „Svi govore da je muzika dobra za mozak, ali kad bi to bilo dovoljno, svako ko sluša muziku bio bi genije.“

Pojasnio je da najveće koristi donosi aktivno bavljenje muzikom.

„Neuronauka pokazuje da najveće koristi za mozak od muzike ne dolaze od pasivnog slušanja, već od aktivnog bavljenja njome. Kada pjevate, svirate instrument ili plešete, vaš mozak istovremeno aktivira više moždanih mreža. Takva aktivacija gotovo cijelog mozga jača povezanost među regionima i podstiče neuralnu plastičnost“, rekao je dr Čen.

„Postoje stvarni dokazi da učenje muzike može strukturno mijenjati mozak. Muzičari obično imaju jače veze između lijeve i desne hemisfere kroz korpus kalozum (corpus callosum), kao i bolju slušnu obradu i radnu memoriju“, dodao je.

Međutim, to ne znači da nužno morate početi da svirate instrument.

„Ako niste muzičar, važno je kako koristite muziku. Važno je da vas muzika aktivno angažuje — bilo da učite da svirate novi instrument, plešete uz složene ritmove ili pjevate u horu. Sve to uključuje pažnju, pamćenje i koordinaciju“, objasnio je.

„Upravo taj mentalni napor jača vaše moždane mreže. Uporedite to s pasivnom pozadinskom muzikom dok listate telefon ili vozite. Vaš mozak tada jedva da mora da radi. Dakle, muzika je sama po sebi moćna, ali koristi za mozak dolaze od učestvovanja u njoj, a ne samo od slušanja.“

Šta kaže istraživanje?

Njegove tvrdnje podržava i studija objavljena 2023. godine u časopisu Neuroimidž: Reports (NeuroImage: Reports). Istraživanje je pokazalo da slušanje muzike ili sviranje instrumenta može pomoći u usporavanju kognitivnog propadanja u starijim godinama.

U studiji su učestvovala 132 zdrava penzionera od 62 do 78 godina koji ranije nisu pohađali časove muzike duže od šest mjeseci. Zatim su uključeni u šestomjesečnu obuku sviranja klavira i muzičke edukacije.

Utvrđeno je da takve aktivnosti podstiču plastičnost mozga i dovode do povećanja sive mase, kao i da omogućavaju bolje rezultate u testovima radne memorije. Prvi autor studije, dr Damijen Mari, rekao je:

„Željeli smo ljude čiji mozgovi još nisu pokazivali promjene povezane s ranijim učenjem muzike. Naime, čak i kratko iskustvo učenja tokom života može ostaviti tragove na mozgu, što bi moglo uticati na rezultate.“

Profesorka Klara Džejms dodala je:

„Nakon šest mjeseci utvrdili smo slične efekte u obje grupe. Snimanje mozga otkrilo je povećanje sive mase u četiri moždane regije uključene u kognitivne funkcije višeg nivoa kod svih učesnika, uključujući oblasti malog mozga koje učestvuju u radnoj memoriji. Njihovi rezultati poboljšani su za šest odsto, a taj nalaz bio je direktno povezan s plastičnošću malog mozga.“

