Pao meteor od sedam tona

Stanovnike Klivlenda u Sjedinjenim Američkim Državama juče je uplašila eksplozija meteora od sedam tona, koji je preletio nebom brzinom od 72.420 kilometara na sat, prije nego što se raspao uz grmljavinu, prenosi AP.

Stanovnici nekoliko američkih saveznih država prijavili su da su vidjeli svijetlu vatrenu loptu u 9.00 sati ujutru a američko meteorsko društvo saopštilo je da je dobilo takve izveštaje od Viskonsina do Merilenda.

Američka Nacionalna administracija za aeronautiku i svemir (NASA) kasnije je potvrdila da je u pitanju meteor prečnika skoro 1,83 metra.

"Ovaj zaista izgleda kao vatrena lopta, što znači da je meteorit - mali asteroid", rekao je astronom Karl Hergenroter.

Prešao više od 55 kilometara kroz gornje slojeve atmosfere

Meteor je prvi put viđen oko 80 kilometara iznad jezera Iri, blizu Lorejna a prešao je više od 55 kilometara kroz gornje slojeve atmosfere pre nego što se raspao iznad Vali Sitija, sjeverno od Medine, navela je NASA u saopštenju.

Naučnici prate meteore putem mreže specijalnih kamera koje pomažu u snimanju noćnog neba, ali sve više ljudi ih snima mobilnim telefonima i bezbjednosnim kamerama, piše Tanjug.