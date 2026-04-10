Logo
Large banner

Kina predstavila novo oružje koje ispaljuje do 2.000 metaka u minuti

Autor:

ATV
10.04.2026 16:53

Komentari:

0
Човјек држи у рукама пиштољ.
Foto: Pixabay

Kina je predstavila kompaktno elektromagnetno oružje u obliku pištolja, dizajnirano da, po potrebi, onesposobi mete bez smrtnog ishoda, ili da oslobodi znatno veću silu.

Za razliku od klasičnog vatrenog oružja, ovaj uređaj gotovo da ne proizvodi buku, nema bljeska pri ispaljivanju niti dima, a za sobom ne ostavlja ni prazne čaure.

Navodi se da može da ispali između 1.000 i 2.000 metaka u minuti, što je daleko brže od većine pištolja ili automata.

Umjesto baruta, ovo oružje koristi magnetnu silu za ispaljivanje metalnih projektila. Ovo oružje podsjeća na futuristički pištolj sa cijevi dužine 30 cm, a dovoljno je lagano da se njime rukuje jednom rukom. Uz to, opremljeno je i laserskim nišanom.

Podesiva snaga za različite misije

Oružje koristi niz elektromagnetnih kalemova unutar cijevi kako bi ubrzalo male čelične projektile do velikih brzina. Kineski državni mediji opisuju ga kao "manje smrtonosni pištolj" jer operater može samostalno da podešava nivo snage.

Na slabijim podešavanjima, dizajniran je da obori ili onesposobi osobu tupim udarcem bez rizika po život, što ga čini pogodnim za policiju, kontrolu mase ili tajne operacije.

Na jačim podešavanjima, teži metalni projektili mogu da probiju drvene ploče sa udaljenosti od nekoliko desetina metara i isporuče znatno veću silu.

Predviđeno je da se ovakvo oružje koristi za borbu unutar zgrada, na ulicama ili u drugim zatvorenim prostorima, prenosi B92.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Kina

Oružje

pištolj

pucanje iz oružja

metak

Komentari (0)
Large banner

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner