Sudar više automobila u ovom dijelu BiH: Ima povrijeđenih

U mjestu Donji Čaklovići kod Tuzle dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovala tri putnička motorna vozila.

Prema prvim informacijama, u nesreći su povrijeđene tri osobe, ali za sada nema zvaničnih podataka o stepenu njihovih povreda.

Uviđaj na mjestu događaja obavljaju policijski službenici Policijske stanice Istok, a više informacija biće poznato nakon njegovog završetka.

Saobraćaj na ovoj dionici puta odvija se bez većih zastoja, uz naizmjenično propuštanje vozila iz oba pravca.

(Avaz)