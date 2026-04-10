Srušio se francuski vojni avion

Dvojica pilota danas su teže povrijeđena u padu aviona koji se srušio tokom trenažnog leta vazduhoplovnih snaga u blizini planine Montanj de Lur u Francuskoj.
Piloti su hitno prebačeni u bolnicu, saopštilo je francusko Ministarstvo oružanih snaga, prenijela je Bfmtv.
Kako se navodi u saopštenju, nesreća se dogodila u jutarnjim časovima, u nenaseljenom području tokom trenažnog leta na maloj visini.
U nesreći su povrijeđeni instruktor i pilot na obuci iz vazduhoplovne baze Salon-de-Provans.
Ministarstvo je navelo da su obojica pronađeni u svjesnom stanju i hitno evakuisani u najbliže bolnice.
Istražni biro za vazdušnu bezbjednost otvorio je istragu kako bi utvrdio uzrok nesreće, a koju će sprovesti i Žandarmerija za vazdušni saobraćaj.
