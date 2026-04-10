Srušio se francuski vojni avion

Autor:

ATV
10.04.2026 16:04

Авион Рафал, француски борбени авион
Foto: Screenshot / YouTube

Dvojica pilota danas su teže povrijeđena u padu aviona koji se srušio tokom trenažnog leta vazduhoplovnih snaga u blizini planine Montanj de Lur u Francuskoj.

Piloti su hitno prebačeni u bolnicu, saopštilo je francusko Ministarstvo oružanih snaga, prenijela je Bfmtv.

Kako se navodi u saopštenju, nesreća se dogodila u jutarnjim časovima, u nenaseljenom području tokom trenažnog leta na maloj visini.

Доналд Трамп

Svijet

Tramp objavio uznemirujući snimak: Savjetujem oprez gledaocima

U nesreći su povrijeđeni instruktor i pilot na obuci iz vazduhoplovne baze Salon-de-Provans.

Ministarstvo je navelo da su obojica pronađeni u svjesnom stanju i hitno evakuisani u najbliže bolnice.

Istražni biro za vazdušnu bezbjednost otvorio je istragu kako bi utvrdio uzrok nesreće, a koju će sprovesti i Žandarmerija za vazdušni saobraćaj.

Više iz rubrike

Предсједник Доналд Трамп стиже из Плаве собе да говори о рату у Ирану из Крос хола Бијеле куће у сриједу, 1. априла 2026. године, у Вашингтону.

Svijet

Tramp objavio uznemirujući snimak: Savjetujem oprez gledaocima

1 h

0
Потпредсједник САД-а Џејмс Дејвид Венс држи говор.

Svijet

Vens poslao upozorenje Iranu

1 h

0
Ротација на полицијском аутомобилу.

Svijet

Policija uhapsila Srbina zbog napada u kom su povrijeđene četiri starije osobe

2 h

0
Авион, лет

Svijet

Aerodromi širom Evrope u problemu: Ostaju bez osnovnog sredstva

2 h

0

