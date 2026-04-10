Policija uhapsila Srbina zbog napada u kom su povrijeđene četiri starije osobe

Švajcarska policija je zbog jezivog slučaja, koji se dogodio juče u popodnevnim časovima u Sent Galenu, uhapsila državljanina Srbije (51). Njemu su lisice stavljene nakon što je prijavljeno da su pronađene četiri starije osobe u izuzetno teškom stanju, sa vidljivim povredama!

- Uzbuna je podignuta negdje oko 14 časova, kada je jedan građanin obavijestio policiju da je njegov komšija napadnut i povrijeđen. Policijska patrola koja je prva stigla na lice mjesta zatekla je još tri povrijeđene osobe u kući 73-godišnjaka, tri žene starosti 57, 65 i 87 godina - pišu švajcarski mediji.

Povrijeđenima je najprije ukazana pomoć na licu mjesta, nakon čega su 65-godišnjak i 87-godišnja žena helikopterima prevezeni u bolnicu. Preostale dvije osobe, muškarac star 73 godine i žena od 57 godina, transportovani su kolima Hitne pomoći.

Tokom potrage u neposrednoj blizini, policija je uhapsila državljanina Srbije (51), koji nema prijavljeno prebivalište u Švajcarskoj.

Prema dostupnim informacijama, muškarac star 73 godine i žena od 57 godina žive u zgradi u kojoj se incident dogodio, dok su preostale dvije žene bile u posjeti. Svi povrijeđeni su državljani Švajcarske.

- Na licu mjesta intervenisalo je više policijskih patrola i specijalističkih timova, kao i spasilačke ekipe sa medicinskim osobljem i ljekarom Hitne pomoći. U akciji su učestvovala i dva spasilačka helikoptera, dok je vatrogasna služba sa oko 20 pripadnika pomagala u evakuaciji povrijeđenih i obezbjeđivanju područja - pišu mediji.

Istragu vodi kancelarija kantonalnog javnog tužioca u Sent Galenu, a istražioci trenutno rade na utvrđivanju motiva, uloge osumnjičenog, kao i eventualne umiješanosti drugih osoba.

(Kurir)