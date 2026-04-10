Logo
Large banner

Drogirao suprugu, silio je na prostituciju sa 120 muškaraca

Autor:

ATV
10.04.2026 14:50

Komentari:

0
Muškarac osumnjičen za iskorišćavanje svoje supruge, prisiljavanjem na pružanje seksualnih usluga uz naplatu, u petak je u slučaju koji uključuje još oko 120 muškaraca izašao pred sud u Švedskoj pod optužbom za teško podvođenje i silovanja. Osumnjičeni 62-godišnjak, koji odbacuje krivicu, uhapšen je i pritvoren u oktobru nakon što ga je supruga prijavila policiji na sjeveru Švedske.

Muškarac, bivši član motociklističkog kluba Hels Ejndžels (Hell’s Angels), djelovao je smireno dok je tužiteljka Ida Aneršted (Ida Annerstedt) čitala tačke optužnice. Njegova žrtva nije bila prisutna u sudnici zbog zaštite anonimnosti, te je raspravu pratila putem video-veze. Nakon čitanja optužnice, suđenje je nastavljeno iza zatvorenih vrata.

Prema optužnici, optuženi je godinama ostvarivao korist od svoje supruge prisiljavajući je na seksualne radnje. „Optužen je za teško podvođenje. Organizovao je operaciju kojom se njegova partnerka, koja mu je kasnije postala supruga, bavila prostitucijom“, izjavila je Aneršted za Frans pres (France Presse).

Drogirao ju je

Muškarac se tereti za kreiranje internet oglasa, organizovanje sastanaka, sprovođenje nadzora i prisiljavanje supruge na seksualne radnje sa internet prenosom kako bi privukao više klijenata.

U optužnici stoji da je žrtva bila u „ranjivom položaju“. Tužiteljka je kazala da je žrtva bila „pod uticajem droge i alkohola te ga se jako bojala“, podsjetivši da se optuženom sudi i zbog prijetnji i napada.

Osim za teško podvođenje, muškarac je optužen za osam silovanja, od kojih je jedno uključivalo suprugu i klijenta.

Preostalih sedam tačaka odnosi se na seksualne radnje na koje je supruga bila prisiljena pred kamerama, što se prema švedskom zakonu izjednačava sa silovanjem. Za plaćanje seksualnih usluga osumnjičeno je 120 osoba. Njih 26 već je optuženo, prenosi Frans pres (France Presse).

Švedska je šokirana ovim otkrićem koje se upoređuje sa slučajem Dominika Pelikoa (Dominique Pelicot) u Francuskoj, koji je u decembru 2024. osuđen na 20 godina zatvora jer je drogirao svoju suprugu Žizel (Gisèle) i prepustio je desetinama nepoznatih da je siluju u njihovoj kući na jugu zemlje.

(Indeks)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

prostitucija

Švedska

supruga

bajker

presuda

Komentari (0)
Large banner

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner