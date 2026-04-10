Stefano Gabana podnio ostavku!

Italijanski dizajner Stefano Gabana povukao se sa mjesta predsjednika modne kuće Dolče & Gabana koju je osnovao zajedno sa Domenikom Dolče, saopštila je kompanija.
Kako je navedeno, Gabanina ostavka na nadzorne funkcije stupila je na snagu 1. januara i predstavlja "prirodnu evoluciju organizacione strukture i upravljanja" kompanije, preneo je Rojters.
Ostaje u modnoj kući
Gabana (63) će, međutim, nastaviti da obavlja svoju kreativnu ulogu u modnoj kući.
On je bio prisutan i na posljednjoj reviji brenda u februaru, gdje je u prvom redu sjedila Madona, prenosi Tanjug.
