3 modna pravila za niske devojke: Kako vizuelno izdužiti figuru

Džena Ortega važi za jednu od najbolje obučenih mladih glumica današnjice, ali njen stil nije samo trendi - on je i izuzetno pametan.

Iako nije visoka, ona uz pomoć pažljivo biranih komada uspijeva da izgleda vitkije i više. Njeni modni trikovi su jednostavni, ali veoma efikasni, pa ih svaka djevojka može promjeniti.

Ako želiš da vizuelno izdužiš figuru i izgledaš elegantnije, ovo su tri njena ključna modna pravila koja treba da usvojiš.

1. Visok struk je tvoj najbolji saveznik

Jedan od najčešćih trikova koje Ortega koristi jeste garderoba sa visokim strukom – pantalone, suknje ili šortsevi.

Visok struk podiže liniju nogu i stvara iluziju dužih nogu, što automatski izdužuje celu figuru.

Kako da nosiš:

Kombinuj pantalone visokog struka sa kraćim topom

Uvuci majicu u suknju ili pantalone

2. Monohromatski stil za efekat visine

Glumica često bira odjevne kombinacije u jednoj boji ili sličnim nijansama – crno na crno, bež na bež i slično. Jedna boja od glave do pete „ne prekida“ siluetu, pa tijelo izgleda duže i skladnije.

Savjeti:

Biraj neutralne tonove (crna, bijela, siva, bež)

Kombinuj različite teksture iste boje

Izbjegavaj jake kontraste koji „sijeku“ figuru

3. Uski krojevi i vertikalne linije

Džena Ortega retko bira previše široku garderobu. Umjesto toga, preferira komade koji prate liniju tijela ili imaju vertikalne detalje, prenosi Stil.

Uska odjeća izdužuje figuru, dok vertikalne linije dodatno naglašavaju visinu.

Kako da primijeniš: