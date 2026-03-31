3 modna pravila za niske devojke: Kako vizuelno izdužiti figuru

Autor:ATV
Džena Ortega važi za jednu od najbolje obučenih mladih glumica današnjice, ali njen stil nije samo trendi - on je i izuzetno pametan.
Iako nije visoka, ona uz pomoć pažljivo biranih komada uspijeva da izgleda vitkije i više. Njeni modni trikovi su jednostavni, ali veoma efikasni, pa ih svaka djevojka može promjeniti.
Ako želiš da vizuelno izdužiš figuru i izgledaš elegantnije, ovo su tri njena ključna modna pravila koja treba da usvojiš.
Jedan od najčešćih trikova koje Ortega koristi jeste garderoba sa visokim strukom – pantalone, suknje ili šortsevi.
Visok struk podiže liniju nogu i stvara iluziju dužih nogu, što automatski izdužuje celu figuru.
Glumica često bira odjevne kombinacije u jednoj boji ili sličnim nijansama – crno na crno, bež na bež i slično. Jedna boja od glave do pete „ne prekida“ siluetu, pa tijelo izgleda duže i skladnije.
Savjeti:
Džena Ortega retko bira previše široku garderobu. Umjesto toga, preferira komade koji prate liniju tijela ili imaju vertikalne detalje, prenosi Stil.
Uska odjeća izdužuje figuru, dok vertikalne linije dodatno naglašavaju visinu.
