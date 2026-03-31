Logo
Large banner

3 modna pravila za niske devojke: Kako vizuelno izdužiti figuru

Autor:

ATV
31.03.2026 10:40

Komentari:

0
Moda žena djevojka
Foto: Andrea Piacquadio/Pexels

Džena Ortega važi za jednu od najbolje obučenih mladih glumica današnjice, ali njen stil nije samo trendi - on je i izuzetno pametan.

Iako nije visoka, ona uz pomoć pažljivo biranih komada uspijeva da izgleda vitkije i više. Njeni modni trikovi su jednostavni, ali veoma efikasni, pa ih svaka djevojka može promjeniti.

Ako želiš da vizuelno izdužiš figuru i izgledaš elegantnije, ovo su tri njena ključna modna pravila koja treba da usvojiš.

1. Visok struk je tvoj najbolji saveznik

Jedan od najčešćih trikova koje Ortega koristi jeste garderoba sa visokim strukom – pantalone, suknje ili šortsevi.

Visok struk podiže liniju nogu i stvara iluziju dužih nogu, što automatski izdužuje celu figuru.

Kako da nosiš:

  • Kombinuj pantalone visokog struka sa kraćim topom
  • Uvuci majicu u suknju ili pantalone

2. Monohromatski stil za efekat visine

Glumica često bira odjevne kombinacije u jednoj boji ili sličnim nijansama – crno na crno, bež na bež i slično. Jedna boja od glave do pete „ne prekida“ siluetu, pa tijelo izgleda duže i skladnije.

Savjeti:

  • Biraj neutralne tonove (crna, bijela, siva, bež)
  • Kombinuj različite teksture iste boje
  • Izbjegavaj jake kontraste koji „sijeku“ figuru

3. Uski krojevi i vertikalne linije

Džena Ortega retko bira previše široku garderobu. Umjesto toga, preferira komade koji prate liniju tijela ili imaju vertikalne detalje, prenosi Stil.

Uska odjeća izdužuje figuru, dok vertikalne linije dodatno naglašavaju visinu.

Kako da primijeniš:

  • Biraj haljine uz tijelo ili blago strukirane modele
  • Nosite kapute sa ravnim, dugim krojem
  • Prugasti komadi neka imaju vertikalne šare

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

moda

hlače

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Бањалука је јутрос осванула обавијена густом маглом, а овај град је већ неко вријеме на листи са најзагађенијом ваздухом у региону.

Društvo

Vazduh jutros nezdrav u ovim gradovima

2 h

0
Лутрија лото листић

Vicevi

Vic dana: Student igra loto

2 h

0
Провалник

Svijet

Lopovi odnijeli umjetnine vrijedne milione evra

3 h

0
Хрватски конзулат у Бањалуци

Banja Luka

Oglasio se generalni konzul Hrvatske nakon napada u Banjaluci

3 h

13

Više iz rubrike

Млада трудница сједи у фризерском салону док јој фризер обавља фарбање косе у трудноћи.

Stil

Novi trend u 2026. godini: Frizura zbog koje ćete izgledati mlađe

1 d

0
Три златна модна правила Италијанки

Stil

Tri zlatna modna pravila Italijanki

2 d

0
Грудњак

Stil

Koji grudnjak je najbolje nositi ispod bijele odjeće?

3 d

0
Торба кеса

Stil

Kesa kao modni dodatak: Košta skoro 2.000 dolara

1 sedm

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

19

Prenos: Konferencija za novinare SNSD-a

13

18

Ima li razloga za brigu? Potvrđen prvi slučaj ptičijeg virusa kod čovjeka

13

11

Šta je s Ronaldom? Martinez otkrio pravo stanje

13

10

Zaposleni u zajedničkim institucijama traže primjenu zakona o većim platama

13

07

Danas kraj saradnje Pinka i BH Telekoma, oglasio se Željko Mitprović

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner