Prepustili se strastima na plaži i umalo dobili batine

Na društvenoj mreži Iks osvanuo je snimak jednog para sa plaže kako razmjenjuje strasno nježnosti dok se okolo sunčaju i kupaju porodice sa djecom.

Tokom ljetnog odmora na jednoj plaži, nepoznati par je izazvao veliku pažnju javnosti svojim ponašanjem.

Naime, usred dana, pred brojnim kupačima, potpuno su se prepustili strastima i otvoreno razmjenjivali nježnosti i to na način koji je mnogima djelovao neprimjereno, posebno zbog prisustva djece i porodica u okolini.

Iako je djelovalo da će se par potpuno prepustiti trenutku, situaciju je prekinuo jedan muškarac koji im je prišao i polio ih vodom u pokušaju da ih "ohladi".

To, međutim, nije prošlo mirno par je reagovao burno, i činilo se da je fizički sukob neizbježan. U posljednjem trenutku umiješao se još jedan kupač i uspio da smiri tenzije.

Video snimak ovog događaja brzo je postao viralan, a na društvenoj mreži Iks izazvao je lavinu komentara više od 7.500 korisnika je izrazilo svoje mišljenje, većinom negativno. Ljudi su uglavnom bili šokirani, navodeći da takvo ponašanje pripada privatnosti, a ne javnim mjestima.

Neki od komentara su bili u stilu:

"Nađite sobu"

"Neprikladno i nepoštovanje prema ostalima na plaži"

"Bilo je djece tu, gdje je granica?"

"Samo što nisu imali s*ks javno"

"Odvratno, nemaju srama"!

Sa druge strane, manji broj korisnika stao je u odbranu para, kritikovali onog koji ih je polio vodom i optužili ga za ljubomoru.