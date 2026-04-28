Bračni par otkrio svoje neobične navike: ''Muž traži da spavam sad drugim muškarcima''

Iako na prvi pogled djeluju kao običan bračni par, Medi i Kajl žive život koji mnogi na ovim prostorima ne mogu ni da zamisle. Ova žena, kojoj često govore da izgleda nevino, kao "učiteljica" ili "bibliotekarka", javno priznaje da redovno spava sa drugim muškarcima i to uz potpuni blagoslov i navijanje svog muža.

Zajedno su već 17 godina, a sve je počelo kada su odlučili da razbiju monotoniju i potraže malo uzbuđenja praveći spiskove zabavnih stvari koje bi mogli da probaju. Nakon pokušaja svingeraja za koji su brzo shvatili da im ne odgovara, Kajl je priznao šta ga zapravo najviše uzbuđuje, ideja da Medi izlazi sama i spava sa strancima.

– U osnovi, to znači spavanje sa muškarcem koji nije tvoj muž – objašnjava Medi svoj takozvani “hotwife” (vruća žena) način života, u kojem udata žena dovodi druge muškarce u bračni krevet.

On joj bira muškarce, a dok je ona s njima – um mu luta

Ono što je mnogima nezamislivo, za njih je rutina. Par zajedno sjedi i na aplikaciji Tinder bira muškarce sa kojima će Medi izaći. Kajlovo odobrenje joj, kako kaže, daje nevjerovatno samopouzdanje prije izlaska, pa su čak na telefonu sve dok ona ne stigne na sastanak.

A dok je ona sa drugim muškarcem, Kajl sjedi kod kuće i “um mu luta na sve strane” od iščekivanja i neizvjesnosti, jer ne zna šta se tačno u tom trenutku dešava.

Nakon “akcije”, slijedi ono zbog čega sve ovo i rade – takozvano “ponovno osvajanje”. Medi se vraća kući, detaljno prepričava Kajlu svoja osjećanja i iskustva, a zatim imaju najintenzivnije intimne odnose. “To je najbolji dio”, tvrdi Kajl, ističući da čak i ako joj drugi muškarac “stvori leptiriće u stomaku”, to ne znači da ona tog muškarca voli više od svog muža.

Njihov bizarni hobi prerastao je u unosan biznis. Nakon što su im fotografije procurjele na Tviteru, otvorili su OnliFans koji je “eksplodirao”. Kajl sada stoji iza kamere i snima svoju ženu sa drugim muškarcima, ističući da je tako sve “još nevaljalije” jer ih on direktno posmatra. Zarada je bila tolika da su oboje napustili dotadašnji posao prodaje namještaja.

Ipak, ova ekstremna sloboda izazvala je haos u njihovom okruženju! Pravi skandal nastao je kada se jedan od komšija pretplatio na njen profil i pokazao njene snimke cijelom selu.

– Mame u školi ne razgovaraju sa mnom i upućuju mi prljave poglede – priznaje Medi, dok zgroženi ljudi Kajla redovno pitaju kako može da bude tako slab i to dozvoli svojoj ženi.

“Nismo varalice, mi smo štreberi!”

Iako ih okolina osuđuje i smatraju se isključenim iz lokalne zajednice, Medi i Kajl tvrde da nikada nisu bili srećniji. Oštro odbacuju optužbe da je ovo što rade prevara, jer kod njih u braku nema laži, skrivanja, niti nepristajanja.

Zanimljivo je da, kada se kamere ugase, oni vode prilično miran život. Tvrde da su zapravo nevjerovatni “štreberi” koji obožavaju da igraju društvene igre, dok Medi u slobodno vrijeme slaže Rubikovu kocku.

– On je moj najbolji prijatelj – zaključuje Medi o svom suprugu koji joj bira ljubavnike, piše ŽenaBlic.